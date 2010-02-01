Литвин убежден, что 8 февраля в Украине будет патовая ситуация

Спикер украинского парламента Владимир ЛИТВИН заявляет, что его «не волнует должность Председателя Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя разного рода заявления и высказывания, касающиеся поддержки фракцией Блока Литвина отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

В.ЛИТВИН убежден, что Верховной Радой Украины «решение было принято правильно». По его словам, такое решение было спровоцировано и самим Ю.ЛУЦЕНКО, который в сессионном зале оперировал терминами, которые «понимают несколько людей, – как-то подельники и бандиты».

В.ЛИТВИН отметил, что соратники по коалиции были проинформированы о позиции фракции Блока Литвина в вопросе голосования за отставку Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, эта позиция заключается в том, что правоохранительные и силовые структуры «должны быть деполитизированы, департизированы и декомерциализированы».

На вопрос журналистов, считает ли он правомерным решение правительства о возложении на Ю.ЛУЦЕНКО исполнения обязанностей министра внутренних дел, В.ЛИТВИН сказал, что соответствующего постановления правительства до сих пор в парламенте Украины нет. По его словам, Верховная Рада получает все постановления правительства и указы Президента Украины, но данный документ не поступил.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что «правительству не нужно было так действовать, потому что это значит, что рассматривают государственные институты как частное дело». Спикер подчеркнул, что «меня не волнует должность Председателя Верховной Рады Украины, но меня беспокоит то, что мы получим, когда будет победная агония после президентских выборов».

По его словам, государство будет переживать «политическую нестабильность». «А все остальное – кто за кем, кто под кем и кто за кого – это на одноклеточном уровне, который уже всем надоел», - добавил он.

В.ЛИТВИН убежден, что «проблемы начнутся после 8 числа». «Ситуация патовая будет в Украине», - сказал он, добавив, что именно эти проблемы и волнуют его.