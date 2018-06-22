Избавятся ли киевляне от Черновецкого?

Пока достойно заменить Черновецкого может лишь Тигипко. Отсюда ему легко будет идти на досрочные президентские выборы, которые пройдут через два с половиной года...

Недовольство киевлян столичной властью растет, как снежный ком. Деятельность, точнее бездеятельность Черновецкого в “борьбе” со снегом вызывает возмущение даже у его “любимых бабушек”, ведь Киев превратился в огромный сплошной каток. Но Черновецкого, похоже, не особенно это заботит. Свой шестой отпуск, который начался в конце декабря, мэр провел на Карибахвместе со всей семьей. А вернувшись из обжигающей Доминиканы в январе, не почувствовал проблем рядовых киевлян: дороги к его помещениям и домам его замов – чисты от льда и снега. Очищать остальной город мэр четвертой части киевлян решил усилиями молодежи, привлекши студентов столичных вузов к уборке снега и льда в городе.

Ежедневно в столичные больницы обращается около 200 людей с переломами и ушибами.

93 процента жителей столицы негативно оценивают работу мэра и городской администрации в ликвидации снежных заносов, расчистке дорог и организации работы городского транспорта. Об этом свидетельствует телефонный опрос “Оценка киевлянами работы городской власти столицы в зимний период”, проведенный Институтом Горшенина. А главное, большинство киевлян (75,2%) считают, что Черновецкому стоит немедленно уйти в отставку. (Опрос проводился в столице с 18 по 20 декабря 2009 года.

Вопрос о деятельности Черновецкого ставился и в Верховной Раде. Депутаты заслушали отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования злоупотреблений и нарушения законодательства должностными лицами КГГА. Как отметил председатель ВСК нардеп Кирилл Куликов, “нет такой сферы, такого направления законодательства, которое бы не было нарушено в Киеве, начиная от Конституции и заканчивая законом “О защите животных”. Он вспомнил в отчете на 200 страниц незаконные застройки, дерибан земли, недовыполненый бюджет и много других болезненных столичных проблем.

Киевляне не довольны местной властью, нардепы и высокопоставленные чиновники в курсе многочисленных злоупотреблений и нарушений законодательства со стороны команды Черновецкого.

Как избавиться от такого градоначальника?

Выборы местных советов состоятся 30 мая 2010 года. Но Черновецкий был переизбран на должность киевского городского председателя на внеочередных выборах 25 мая 2008 года. А летом этого года Конституционный суд принял решение, выгодное Черновецкому: депутаты местных советов и сельские, поселковые, городские председатели, избранные на внеочередных выборах, получают полномочия на весь конституционный срок. В то же время заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера заявлял ранее, что новая киевская власть сможет проработать не больше двух лет. С ним согласился и член ЦИК Михаил Охендовский. Выборы в Киеве можно провести и раньше, но для этого необходимо решение Верховной Рады.

Спикер ВР Владимир Литвин считает, что сегодня есть основания не только для досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета, но и для расследования их деятельности. “У меня есть все основания как у народного депутата Украины внести проект постановления о проведении 30 мая 2010 года досрочных выборов киевского городского председателя и выборов Киевского городского совета”, – заявил Литвин.

Поэтому мы решили спросить у экспертов, есть ли у киевлян шанс заменить Черновецкого?

Михаил Погребинский:

ВРЯД ЛИ ИЛИ БУДЕТ ВАРИАНТ, ХУЖЕ ЧЕРНОВЕЦКОГО

Мне кажется, большинство политических сил, настроенное на внеочередные выборы, в Киеве уже есть. Просто нет уверенности в том, что они хотят провести их 30 мая, потому что не во всех есть свой кандидат на кресло мэра. До президентских выборов этот вопрос вряд ли встанет. А потом есть большая вероятность того, что он будет нарушен. Юридически это можно провести элементарно.

Управление городом очень неудачное. Вряд ли будет вариант хуже. Думаю, нужно, чтобы как можно больше людей, которые имеют отношение к большим коммунальным проектам и у которых есть 10–15-летний опыт работы на соответствующих должностях, приняли участие в борьбе. Тогда будет из кого выбирать. У нас очень много профессиональных людей, но так сложилось, что они не принимают участие в выборах.

Думаю, у Тигипко неплохие шансы. В других странах часто олигархи, очень богатые люди выбирали карьеру мэра города. Мэр Нью-Йорка, который получает заработную плату за год один доллар, губернатор Шварценегер и другие. Хотя опыт управления городом такого очень богатого человека, как Черновецкий. показал, что важно в первую очередь быть хозяйственником, а не олигархом, у которого уже все в жизни есть и ему просто нужно десять раз в год отдыхать и наслаждаться жизнью. А наша жизнь показывает, что нужно о городе заботиться 20 часов в сутки. Этого, конечно, не будет делать и Тигипко...

Владимир Фесенко:

ТИГИПКО ИЗВЕСТЕН ОПЫТ ЖАКА ШИРАКА

Согласия всех политических игроков для проведения выборов в столице не нужно. Здесь достаточно того, чтобы возникло ситуативное большинство, которое бы могло проголосовать за “привлечение” Черновецкого хотя бы к политической ответственности из-за того, что сейчас творится в Киеве. Имею в виду абсолютную беспомощность киевской власти в противодействии зимнему ненастью.

Однако, похоже, ключевым игрокам – Партии регионов и БЮТ – сейчас просто не до Киева, не до киевских проблем. Возможно, они к ним вернутся после второго тура президентских выборов. Пока еще мы не видим реальных действий, которые были бы направлены на то, чтобы способствовать проведению досрочных выборов в Киеве.

Решение Конституционного суда создает много проблем. Я такой вопрос ставил Литвину, который выступил с инициативой проведения досрочных выборов в столице. Если такое решение будет, оно будет политическим или политико-правовым.

Нынешняя ситуация в Киеве вызывает много вопросов. Например, отсутствие Черновецкого... Мы его вообще не видим. Здесь вопрос и к Президенту, который имеет влияние на руководителя государственной администрации Киева. То же самое касается и правительства.

Мы видим, появился новый претендент на мэрское кресло – Тигипко. Для него это удобный вариант, который ему нравится. Здесь меньше рисков, чем на премьерстве, а должность тоже очень привлекательная. Кроме того, он помнит об опыте Жака Ширака, который также стартовал на президентство с должности мэра Парижа. Так что на киевскую булаву претендент есть. Он, в отличие от Кличко, имеет и политический опыт, и политический потенциал, и харизму хозяйственника. В этом смысле у него большое преимущество над Кличко. Если бы выборы проводились в ближайшей перспективе, у Тигипко были бы неплохие шансы их выиграть. Хотя ему еще нужно определиться, чего он хочет в своей политической жизни: премьерство, мэрства или чего-то другого.

Виктор Небоженко:

ДЕПУТАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАКАЖУТ ЧЕРНОВЕЦКОГО

Политическое будущее Черновецкого уже предопределено. На то есть две причины.

Первая: Черновецкий думает, что он самый хитрый, что он решил вопрос о своем политическом долголетии через Конституционный суд. Депутатам это очень не понравилось. Оказывается, можно носить деньги в КС, а с ними (депутатами) никто не считается. Поэтому они обязательно накажут Черновецкого и затронут вопрос о его снятии. Вне всякого сомнения, все депутаты, независимо от политических взглядов, заинтересованные в установлении “коррупционной справедливости”, поэтому они обязательно решат вопрос о досрочных выборах.

Вторая причина: нельзя так делать, когда по всей стране будут проходить выборы, а в Киеве их не будет. Это уничтожает синхронность политической жизни. Депутаты и местные органы власти заинтересованы в том, чтобы выборы происходили одновременно – и в Киеве, и в других городах и регионах.

Администрация Черновецкого почти ничего не делает... Нам стыдно было перед международными наблюдателями. Действительно, такого в Киеве не было уже лет двадцать. Такое впечатление, что власть эвакуировалась куда-то вместе с Черновецким. Он даже не успокаивает людей. Киевлянам это очень не нравится. И Верховная Рада со своим решением относительно внеочередных выборов попадает на благодатную почву.

Пока достойно заменить Черновецкого может лишь Тигипко. У него есть шансы стать мэром, он набрал очень хорошие показатели. Отсюда ему будет легко идти на досрочные президентские выборы, которые будут через два с половиной года.

Анна Ященко