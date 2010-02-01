Янукович назвал своих возможных премьеров

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что премьер-министром после президентских выборов могут стать и Сергей Тигипко, и Арсений Яценюк.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

На вопрос, предлагал ли лидер регионалов кому-то пост премьера, Янукович ответил: "У меня нет таких прав. Такие права имеет большинство в парламенте, которое будет сформирована только после выборов".

"Что касается моего особого мнения - я его выскажу накануне принятия этого решения и на заседании фракции, и, возможно, на заседании будущей коалиции. Я не хочу много фамилий называть", - отметил он.

"В том числе может быть и Тигипко, и Яценюк, и другие. Это люди, которые имеют право претендовать на эту должность. Избиратели, которые проголосовали за кандидатов, о которых идет речь, они голосовали за перемены", - заявил Янукович.

Он выразил убеждение, что Тигипко и Яценюк "никогда не пойдут против своих избирателей".

"Они голосовали за них, потому что избиратели хотят перемен в стране, они хотят модернизации, они голосовали за обновление власти, и они никогда не будут голосовать за представителей этой власти", - считает лидер регионалов.

"То, что Юлия Тимошенко навязывает себя им различными технологиями, обещаниями, я считаю, что она не их унижает, она унижает, прежде всего, себя", - отметил Янукович.

Украинская правда