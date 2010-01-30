Глава КС: менять правила игры за неделю до до II тура - неправильно

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК сомневается в целесообразности попыток парламента внести изменения в избирательное законодательство за неделю до второго тура выборов Президента.

Об этом он сказал в прямом эфире политической программы «Точка зрения», сообщили УНИАН в пресс-службе КС.

«Менять правила во время игры не очень правильно», - считает А.СТРИЖАК.

В целом он убежден, что на сегодняшний день в Украине есть все правовые основания для проведения прозрачных президентских выборов.

«После того, как Конституционный Суд признал неконституционными определенные нормы закона о выборах Президента, которые нарушали права граждан, есть все основания для того, чтобы обеспечить нормальные, прозрачные выборы», - сказал А.СТРИЖАК.

В то же время А.СТРИЖАК не разделяет политических прогнозов о высокой вероятности выхода ситуации после второго тура за пределы правового поля. «Я думаю, что возьмет верх здравый смысл, политические силы поймут, что народ устал от этих баталий, и проведут выборы в соответствии с действующей нормой закона», - отметил председатель Суда.