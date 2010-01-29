Грузия присылала как наблюдателей людей, что «стали грузинами» недавно?

Большинство граждан Грузии, которые хотели въехать в Украину в качестве наблюдателей во время первого тура президентских выборов, получили паспорта этой страны в конце декабря 2009 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

По ее словам, в Украину с 1 по 17 января этого года заехало 1800 граждан Грузии, 286 из которых в возрасте от 20 до 40 лет и сейчас находятся на территории нашей страны.

Кроме того, как отметила Т.КОРНЯКОВА, в Донецкую область въехали 310 граждан этой страны того же возраста. «По оперативным данным, большинство этих граждан получили паспорта гражданина Грузии в конце 2009 года», - сказала она, заметив при этом, что эта информация передана для проверки в Службу безопасности Украины.

В то же время, Т.КОРНЯКОВА обратила внимание на тот факт, что по информации Госпогранслужбы, при пересечении украинской государственной границы подавляющее большинство этих граждан не смогли четко ответить на вопрос о цели приезда – то ли туризм, то ли наблюдение за выборами.

Как отметила заместитель генпрокурора, учитывая этот факт, она в письме попросила Пограничную службу Украины усилить охрану границы.

В то же время, Т.КОРЯНКОВА заметила, что трое мужчин – граждан Грузии, которые были задержаны сотрудниками милиции в Донецкой области, и отрекомендовались внештатными корреспондентами газеты «Молодогвардеец», как было выяснено, в газете никогда не работали.

Как сообщал УНИАН, в канун первого тура выборов Президента Украины, 11 января 2010 года, ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировал официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

В тот же день ЦИК решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.

22 января Генеральная прокуратура сообщила, что организовала проверку регистрации официальных наблюдателей от Грузии.