Полковник МВД: Луценко поверил в легенду, что он главный милиционер

Вчера Верховная Рада освободила Юрия Луценко от должности министра внутренних дел. Чем отразились последние годы управления Луценко для рядового милиционера, привнес ли он что-то новое в систему и что будет с МВД без него? Об этом мы спросили полковника МВД, человека, который всю свою жизнь отдал милиции. Он попросил не называть его имени.

ПОСЛЕ КРАВЧЕНКО МИЛИЦИЯ СТАЛА НЕУПРАВЛЯМА

Как рядовые милиционеры восприняли отставку Луценко?

Последний, кто реально руководил милицией, был Юрий Кравченко (покойный министр внутренних дел периода президента Кучмы. – Авт.). После Кравченко милиция не управлялась. Милиционеру практически все равно, кто будет наверху.

Как происходит приход нового министра. Все заместители идут в комнату и пишут рапорт на увольнение “по собственному желанию”. Некоторые, особенно талантливые, куда-то убегают, выскакивают в туалет, им становится “плохо”, но они пишут его на второй день. У нас в милиции действует принцип “единоначалия”. Это когда один человек отдает приказы и ни за что не отвечает.

А так не должно быть. Следователь – это самостоятельная фигура. Как можно ему дать указание? Но на него влияют, его “прессуют”.

Милиция до сих пор не реформирована. Какая она была, начиная с 1917 года, такая и осталась.

Во главе министерства должен быть политик, и Луценко в свое время был бы идеальным претендентом на эту должность. Но впоследствии он мутировал. Он уже милиционерополитик. Он мутировал из политика в милиционера.

А как должно было бы быть... Должен быть начальник полиции, который все знает, которого не обманешь и который реально руководит. И должен быть политик – который ходит в Верховную Раду и рассказывает, что не нужно брать взяток, нужно проводить реформиры и политически прикрывает полицию.

Пришел Луценко... Поставил своих людей... И милиционеры вынуждены были становиться политическими деятелями. Например, Виталий Ярема – прекрасный милиционер, но он вынужден был стать нунсовцем и свой фейс развешивать по всему Киеву. И киевляне ему как политическому деятелю поставили 0,0 (не прошел в Киевраду. – Авт.).

Луценко – больше “журналист”: много говорит, разводит руками. Будучи политиком, он руководил МВД. А МВД – это не только милиция. Саму милицию должен возглавлять профессионал, а не политик. Луценко же не может быть главным милиционером априори. Он на это не учился. Но его поставили быть и политиком, и квазимилиционером.

Поэтому он вынужден давать всевозможные указания. Луценко дал команду ходить по домам и проверять, действительно ли больны люди, которые решили голосовать на дому. А это не компетенция милиции. Милиционеры стали заложниками политической ситуации... Против каждого милиционера, который занимается чем-то подобным, можно возбудить уголовное дело на протяжении 3-х часов: не так представился, не был одет по форме и т.д. Когда начался скандал вокруг полиграфкомбината “Украина”, возбудили уголовное дело против милиционеров. Возникла проблема с печатью суда – возбудили уголовное дело против милиционера.

Неужели кто-то думает, что милиционеру нечег было делать и он изготовлял печать? Ему дали команду...

Хотел ли водитель Пукача убивать Гонгадзе? Ну оно ему нужно?

Луценко был “непотопляемым”. Но его выгнали. Его пожурят – и он пойдет дальше. А милиционера посадят реально. Милиция страдает при любых раскладах. Она все равно кому-то будет подыгрывать.

ХУЖЕ “ЕДИНОНАЧАЛИЯ” МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

Тимошенко сразу назначила Луценко первым замом и исполняющим обязанности министра. Хотя суд потом приостановил это назначение...

Министром должен быть политик. А первый заместитель должен быть профессионалом. Исполнять обязанности должен был бы Клюев (Михаил Клюев – первый заместитель министра внутренних дел. – Авт.).

Луценко везде поставил своих людей, чтобы они выполняли его указания. Это еще хуже. Потому что он за это ответственности не несет. Он может сидеть где-то в Ровно и руководить всеми по телефону. Вертикаль будет меняться долго. И до тех пор он будет руководить подпольно.

Приходит следующая преступная власть – и разрушает судебную и правоохранительную систему. Никто не хочет делиться властью. И вертикаль власти должна быть одна, поэтому везде расставляют своих людей. Хуже “единоначалия” может быть только управляемая демократия в России.

Как отразится отставка Луценко на втором туре президентских выборов?

Никак. Те милиционеры, которые могли выполнять любые приказы, и дальше это будут делать. Большинство милиционеров не выполняли их или делали это как попало. Управляемость милицией потеряна. Луценко не может руководить донецкой милицией или луганской. Милиция не то что с народом – она сама из народа.

Как можно применить силовые структуры во втором туре выборов?

Меня удивляет, как уже пишут некоторые СМИ, что милиционеры будут разгонять Майдан. Милиционеры – не дебилы.

Но если сверху получат такой приказ?

Пусть выполняет тот, кто его дает.

Разве рядовые могут не согласиться?

Конечно... Академия внутренних дел в 2004 году отказалась голосовать так, как сказал Белоконь, и вышла на Майдан. Когда “Беркуту” во время Оранжевой революции приказали – вперед! – они сказали: мы никуда не пойдем. Если теперь им скажут – завтра идете разгонять Майдан, – то как они на это пойдут? Они же понимают, что новый Майдан, если и будет, – то только проплаченный. Там все штатные митинговальщики на протяжении нескольких лет... Одни и те же, только флаги меняют. Какая кому опасность от такого заробитчанского Майдана?

ВСЯ РЕФОРМА В ГАИ СВОДИТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ ШТРАФОВ

Луценко гордится реформой в ГАИ. Есть ли чем гордиться?

Какой-то был эффект: люди стали осторожнее ездить, реже садиться за руль под хмельком. Но, в сущности, реформа заключается в том, что выросли штрафы. Все.

Реформа в ГАИ должна быть другой. Милиционер должен отвечать за какой-то участок, чтобы там было меньше ДТП, а не пытаться как можно больше собрать денег в казну или себе. Разве гаишники перестали брать взятки? Нет.

Взятки только выросли...

Да. А почему они берут? Потому что мало зарабатывают. Они в стране не самые большие взяточники.

Если вообще милиционеры их и не будут брать, то еще есть судьи, которые будут брать, – и будут отпускать преступников. Или прокуратура – которая будет закрывать дела. Если вся система насквозь коррумпирована, так чего начинать с милиционеров?

За время Луценко выросла коррупция в органах?

Конечно, выросла. Ведь в государстве коррупция выросла в несколько раз.

Все знают, что гаишники берут взятки... Берут, брали и будут брать... Луценко говорит: я посадил 500 или 600 взяточников. Сажают тех, кто берет 100 гривен.

Гаишник не может выжить – поэтому вынужден брать. Самая большая зафиксированная взятка, которую взяла милиционер, – несколько тысяч гривен. А мэры и другие должностные лица берут десятки тысяч долларов.

Не гаишник самый коррумпированный в этом государстве. В рейтинге взяточников милиционеров нет. Потому что от них почти ничего не зависит. Они занимаются бытовой коррупцией. Им дают – так же, как официанту, врачу или учителю. Вся система коррумпирована. Луценко вынужден это признать. Он говорит: не вводите закон о коррупции, потому что мы все коррумпированы...

НЕ ПОЙДЕТ ГРИЦАК ВОЙНОЙ НА БРАТА

Но сам Луценко недавно заявил, что никогда не брал взятки и ему даже не предлагали.

А зачем ему брать взятки, когда есть заместители. Он не дурак. Никто напрямую не берет взятки. Что, Белоконь брал взятки? Никогда в жизни. Он решал вопрос по-другому.

Коррупция – это то, в чем Луценко не принимает участия. Все вокруг берут, а он “не знает” и не берет, потому что ему не нужно, за него берут подчиненные и решают вопрос...

Милиция такая, как общество в целом. Она не может быть другой. Одни берут, другие никогда не возьмут, потому что им это просто противно.

Василий Грицак (народный депутат от Партии регионов, генерал милиции. – Авт.) не берет взятки. Он купил себе ЕГАПС. А его брат охраняет ЕГАПС (Виталий Грицак – начальник департамента Государственной службы охраны при МВД Украины. – Авт.) Еще немного, и брат пошел бы на брата, как во время гражданской войны.

Почему ввели внутренние войска на полиграфкомбинат “Украина”, а не Государственную службу охраны при МВД? Ну не будет же один брат захватывать, а второй – от него охранять...

Луценко как министр – лицо милиции. Не бросают ли тень на все ведомство многочисленные скандалы за его участием: конфликт с полицией в Германии, драки из Черновецким, Шуфричем?

Да, Луценко – лицо милиции. Как политик, он идеальный глава МВД. Но лицом милиции должен быть Москаль, Корниенко или Ярема – настоящие милиционеры.

Для нас, стражей порядка, Луценко не является лицом милиции. Он инородный, он не профессионал. Луценко верит в легенду, что он главный милиционер. А он политический выдвиженец.

ПОСЛЕ ЛУЦЕНКО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ: КАРМАННЫЙ МИНИСТР ВЫГОДЕН ДЛЯ ВСЯКОЙ ВЛАСТИ

Какой будет милиция без Луценко?

Такой же. Ничего не изменится.

Милиция сейчас недофинансируется больше всех ведомств. В 2009 году нам недодали из бюджета 121 миллион гривен. Потому что Луценко не может требовать от Юлии Владимировны по политическим соображениям. Ему тяжело грохнуть по столу и сказать: дайте мне.

Способен ли следующий министр выбить нужное финансирование для отрасли?

Нет. Потому что он будет хотеть быть министром. Если он болеет за систему, то должен сказать: я объявляю голодовку и не выйду из кабинета, пока не дадите нужной суммы.

А каждый министр болеет за портфель. Такое состояние может изменить только серьезная реформа. Но никто этого не хочет делать, потому что “карманный” милиционер выгоден всем.

Когда милиционер был карманным у Ющенко, то он был отличный пацан, когда перешел к Юле – то уже проходимец. Это трагедия Юрия Витальевича. Он был нормальным человеком, а затем система его затянула. Он заигрался. И Верховная Рада дала ему соответствующую оценку. В житомирском филиале Народной самообороны нашли 10 тонн печатной продукции с надписью “Стоп ЗЕК”... Ты должен определиться: или ты министр, или ты политик.

За что сняли Луценко? Никто толком не знает. Тоже из политических соображений... Если бы его выгнали за инцидент во Франкфурте, то все бы поняли...

А кем будет Луценко в оппозиции? Никем... Ему так хотелось еще хотя бы немножко поруководить – неделю, две, три...

Луценко обвиняют в торможении дела педофилов. Почему затягивается следствие?

Сейчас есть три педофильных скандала: артековский, дело ректора и дело футболиста Ивана Яремчука. Когда начальник милиции видит, что педофил – бютовец или “регионал”, он “бежит” небыстро. Милиционер начинает тормозить. Подсознательно. Если дело можно расследовать за два месяца, оно будет расследоваться три-четыре месяца. Потому что это на него жмет, он понимает, что Юлия Владимировна или Виктор Федорович его загнобят, выгонят.

МИЛИЦИЯ “САМООЧИСТИЛАСЬ” – ВСЕ, КТО УМЕЛ РАБОТАТЬ, УЖЕ УШЕЛ

Возможно ли третье пришествие Луценко?

Конечно. И третье, и четвертое. В нашем государстве все возможно.

Никто не может очистить милицию. Она “самоочистилась”. Все, кто умел работать, уже ушел. Сейчас дети становятся большими начальниками. Некому работать. Кому интересно выполнять дебильные приказы и потом за это отвечать? Человек пришел, год-два поработал, ушел в бизнес и получает в 4–5 раз больше. Охранник супермаркета получает больше, чем инспектор уголовного розыска.

В милицию идут только в депрессивных регионах – на Сумщине, Полтавщине... По Киеву средняя зарплата 3000 гривен, а у милиционера – 1400. Работай – и ни в чем себе не отказывай.

Кто сегодня может претендовать на кресло министра внутренних дел?

Есть три претендента. Корниенко, Москаль и тот же Ярема (Михаил Корниенко – первый замминистра внутренних дел, Геннадий Москаль – замминистра внутренних дел, начальник ГУ МВД Украины в АРК. – Авт.). Корниенко сейчас готовится, он каждый год готовится, у него есть амбиции. Джига (Николай Джига – бывший первый замминистра, депутат от ПР. – Авт.) уже не хочет. Он хочет жить спокойно, по-человечески, плавать в бассейне. Если назначать политика, то это могут быть даже Соболев, Турчинов, Тигипко... Да кто угодно. Парадокс в том, что сейчас любой гражданин Украины, которому наполнилось 18 лет, может стать министром внутренних дел...

Анна Ященко