Пискун предлагает загнать политиков на психиатрическую экспертизу

Экс-генеральный прокурор, народный депутат от фракции Партии регионов Святослав ПИСКУН считает, что именно Верховная Рада должна быть уполномоченной назначать судей на административные должности, а государственные служащие высших рангов и политики должны проходить психиатрическую экспертизу.

Об этом С.ПИСКУН заявил в интервью УНИАН.

“Поскольку судебная система является отдельной ветвью власти, никакие другие государственные органы, в частности, в системе исполнительной власти, не могут назначать судей на административные должности”, - считает народный депутат.

Он объяснил: поскольку высший законодательный орган – Верховная Рада – имеет полномочия назначать судей бессрочно, то именно парламенту можно дать право назначать судей на административные должности. “У нас парламентско-президентская республика, и ВР имеет на это полное право”, - считает С.ПИСКУН.

“По представлению Высшей квалификационной комиссии судей через соответствующий парламентский комитет Верховная Рада должна давать согласие на назначение на административные назначения в судах Украины. Таким образом судьи и будут сниматься с должностей”, - объяснил инициированную процедуру С.ПИСКУН.

Он также считает, что для должностных лиц, в частности, государственных служащих первой, второй, третьей категории, а также Президента Украины, премьер-министра, генерального прокурора, министра внутренних дел и других высоких должностных лиц, которые исполняют предписывающие и организационные функции в отношении силовых и правоохранительных структур, должна быть введена комиссионная психиатрическая экспертиза.

“Целью этой инициативы является засвидетельствование, что человек, назначенный на высокую государственную должность, является психически здоровым”, - сказал С.ПИСКУН.