В Украине зарегистрировали еще одну партию - сто семдесят третью

Министерством юстиции зарегистрирована новая политическая партия - „Праведность”. Партия стала 173-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, регистрация была осуществлена на основании решения о создании партии, принятого учредительным собранием, которое состоялись 18 января 2008 года, а также решения учредительного съезда партии от 25 октября 2008 года об утверждении устава партии и решения Центрального политсовета от 28 ноября 2009 года об изменениях к уставу и программе партии.

Согласно информации, предоставленной Минюсту, руководителем партии избран Владимир ЕРЕМЕНКО (1956 г.р., временно не работает).