Кремлевские идеологи призывают уничтожить Украину?

Впервые мир услышал призывы к войне, к антиукраинской мобилизации российского политического класса…Обращение «Об опасности развала России»

Идеологические гончие Кремля Глеб Павловский и Михаил Леонтьев получили пропагандистское задание «закопать Украину». Хотя я и подозреваю, что, возможно, они неправильно поняли указания премьер-министра ракетно-ядерной России Путина о том, что он «не допустит украинизации России».

Эту фразу «великого и страшного» Владимира Владимировича следует трактовать и понимать правильно: «Путин не допустит демократизации России» – ну, там разделения властей, свободных выборов и СМИ, собраний, митингов, шествий, многопартийности и прочей (с точки зрения, например, того же Павловского) «шизоидной чепухи».

А теперь об информационном поводе написания строк, с которыми вы сейчас знакомитесь, читатель.

Редакция одиозного «Русского журнала» – издания, идейным вдохновителем и собственником которого является «герой Майдана» Павловский, бывший одесский диссидент и наш земляк, а ныне «тот, кто сделал Путина», посвятила весь последний номер Украине. Более того, к дискуссии: можно ли загодя хоронить украинское государство, редакция привлекла многих продажных европейских псевдоинтелектуалов, в том числе и украинских политологов. Правда, «наши компрадоры» уже давно (по слухам) служат не истине, а проклятому желтому металлу.

Главное идеологическое оружие, наиважнейший российский месидж укладывается в следующую фразу (цитирую «Русский журнал»): можно ли руководствоваться правовым принципом сохранения территориальной целостности несостоявшихся государств – failed states – в отношении к Украине? Наши российские друзья безапелляционно утверждают: «Не следует мировому сообществу бороться за территориальную целостность Украинского государства». То есть позвольте России растерзать на куски Украину.

Пожалуй, впервые от кремлевских идеологов мир услышал призывы к войне (политической, экономической, информационной) против Украины, воинствующий лозунг уничтожения Украины как государства, антиукраинскую мобилизацию российского политического класса.

Михаил Леонтьев по простоте души или недомыслию так сформулировал кремлевскую стратегию: «Россия заинтересована в том, чтобы Украина как проект перестала существовать, так как проект Украина есть проект, специально заточенный против России».

Вначале я подумал, что надо бы написать открытое письмо российским коллегам и философски, уважительно указать на то, что зло всегда возвращается к тем, кто его инициирует. Так пишут отцы христианства, так в Библии, впрочем, и (специально для Михаила Леонтьева и Глеба Павловского) в Святой книге иудеев Торе тоже.

А потом решил написать проект обращения, как говорили в советское время, к прогрессивному человечеству, лидерам государств, к народам. Короче: к «URBI ET ORBI», как говорит Папа Римский, «городу и миру», «на весь мир, всему миру, всем и каждому».

Обращение «Об опасности развала России»

Мир выражает глубокую озабоченность развитием внутриполитических процессов в России в связи с вполне ожидаемым развалом этого огромного геополитического многонационального пространства.

Коррупция пронизывает все ветви российской власти – законодательную, исполнительную и судебную. Президент Дмитрий Медведев так и сказал сегодня «у нас в России запредельный уровень коррупции».

В России не работает принцип разделения властей, нет свободных, демократический выборов, фактически существует однопартийная политическая система, властью запрещаются любые протестные акции.

Россия стала полицейским государством, где все силовые структуры и спецслужбы выполнят внутренние функции по сохранению власти нынешней политической клики.

Российский политический класс (почти по Владимиру Ленину) страшно далек от народа. В России произошел чудовищный социальный разрыв между элитой и многонациональным населением страны. И вот-вот исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева начала ХХ века: подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда в Российской Федерации, и ярмо путинско-медведевского деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!

Главной тенденцией внутриполитических процессов в России стала конвертация государственной власти в частную собственность и перераспределение крупных капиталов и недвижимости в пользу спецслужб, которые сегодня в России олицетворяют власть и фактически стали государственной властью.

Сырьевой характер российской экономики стал определяющим. Россия сидит на нефтяной и газовой игле, стала страной-рантье, которая проживает и проедает ресурсы будущих поколений. Бедность и нищета российской глубинки отражает политику геноцида и каннибализма власти к собственному народу. Богатая Россия – рай для чиновников, ад для народа.

В России не проводятся реформы. Российская власть старательно «зачищает» политическое поле страны, выхолащивает любые легальные формы политической активности, обессмыслила институт выборов в России.

В России возобладали тенденции авторитаризма и политического тоталитаризма, торжествует политический культ одного человека. Национальные и социальные конфликты в России достигли беспрецедентных размеров и небывалой остроты. На Северном Кавказе идет многолетняя гражданская война, в которой уже погибли сотни тысяч человек, прежде всего мирных жителей. Террористическая инфраструктура развернута (по сообщению российских СМИ) более чем в пятидесяти городах России.

В российском обществе торжествует национализм, антисемитизм, ксенофобия, нетерпимость к другим народам и расам.

Во внешней политике в России возобладала идеология мессианства. Главным оружием против Европы, Украины, Белоруссии стал нефтяной и газовый шантаж.

Правилом российской власти стала практика вмешательства во внутриполитические дела стран бывшего СССР, в первую очередь государств Прибалтики, Молдовы, Азербайджана, Украины. Россия воевала против суверенной Грузии и угрожает Украине.

Россия осуществляет международный военный атомный шантаж, юридически закрепила возможность совершать превентивные ядерные удары по тем районам мира, где есть «российские национальные интересы».

В России стали практикой политические убийства бизнесменов, депутатов Государственной думы, деятелей науки и культуры.

В России тысячи политических заключенных, среди них Михаил Ходорковский, Платон Лебедев.

Российские СМИ полностью деморализованы. Из страны убегают лучшие журналисты, оппозиционные газеты и журналы закрываются. Повсеместно идет политическое и уголовное преследование журналистов, особенно в российских провинциях.

Этим обращением мы желаем предупредить, что Россия – «падающая страна», где власть, только военными, полицейскими, тоталитарными методами контролирует политическую ситуацию.

Мы желаем предупредить народы, что российская империя в ближайшее время может развалиться, и тогда возникнут сотни тысяч проблем, угрожающих жизни миллионов людей на постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире.

Мы обращается к народам мира, к ОБСЕ, к политическим лидерам развитых государств незамедлительно принять меры, которые бы предупредили глобальную катастрофу, связанную с гипотетической, легко прогнозируемой катастрофой России.

Мы предлагаем обсудить проблему стабилизации России на внеочередном заседании Организации Объединенных Наций, Совете Европы.

Предлагаем создать в ООН из наиболее авторитетных и компетентных мировых и европейских политиков и специалистов правительство России, которые бы предотвратило катастрофу на одной шестой суши мира.

В своих советах мы руководствуемся лишь международным правом и общечеловеческими гуманитарными принципами взаимоотношений государств и народов и очень просим не чинить препятствий работе мирового правительства, которое призвано сохранить русскую государственность, культуру и российский народ.

…От себя добавлю, что в отличие от Глеба Павловского, мы в Украине очень заинтересованы в том, чтобы проект Россия не только существовал, но и процветал. Заверяем, что «проект Украина» ни в коей мере не направлен против РФ и – руководствуясь методологией провокатора Михаила Леонтьева: мы (Украина) не заточены на то, чтобы Россию разрезать на куски и раздать ее мировым капиталистическим акулам.

Виктор Тимошенко, сторонник Львовской философской школы