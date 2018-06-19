Кремлевские идеологи призывают уничтожить Украину?
Впервые мир услышал призывы к войне, к антиукраинской мобилизации российского политического класса…Обращение «Об опасности развала России»
Впервые мир услышал призывы к войне, к антиукраинской мобилизации российского политического класса…Обращение «Об опасности развала России»
Идеологические гончие Кремля Глеб Павловский и Михаил Леонтьев получили пропагандистское задание «закопать Украину». Хотя я и подозреваю, что, возможно, они неправильно поняли указания премьер-министра ракетно-ядерной России Путина о том, что он «не допустит украинизации России».
Эту фразу «великого и страшного» Владимира Владимировича следует трактовать и понимать правильно: «Путин не допустит демократизации России» – ну, там разделения властей, свободных выборов и СМИ, собраний, митингов, шествий, многопартийности и прочей (с точки зрения, например, того же Павловского) «шизоидной чепухи».
А теперь об информационном поводе написания строк, с которыми вы сейчас знакомитесь, читатель.
|Глеб Павловский
Главное идеологическое оружие, наиважнейший российский месидж укладывается в следующую фразу (цитирую «Русский журнал»): можно ли руководствоваться правовым принципом сохранения территориальной целостности несостоявшихся государств – failed states – в отношении к Украине? Наши российские друзья безапелляционно утверждают: «Не следует мировому сообществу бороться за территориальную целостность Украинского государства». То есть позвольте России растерзать на куски Украину.
Пожалуй, впервые от кремлевских идеологов мир услышал призывы к войне (политической, экономической, информационной) против Украины, воинствующий лозунг уничтожения Украины как государства, антиукраинскую мобилизацию российского политического класса.
|Михаил Леонтьев
Вначале я подумал, что надо бы написать открытое письмо российским коллегам и философски, уважительно указать на то, что зло всегда возвращается к тем, кто его инициирует. Так пишут отцы христианства, так в Библии, впрочем, и (специально для Михаила Леонтьева и Глеба Павловского) в Святой книге иудеев Торе тоже.
А потом решил написать проект обращения, как говорили в советское время, к прогрессивному человечеству, лидерам государств, к народам. Короче: к «URBI ET ORBI», как говорит Папа Римский, «городу и миру», «на весь мир, всему миру, всем и каждому».
Обращение «Об опасности развала России»
|Путин, Медведев
Коррупция пронизывает все ветви российской власти – законодательную, исполнительную и судебную. Президент Дмитрий Медведев так и сказал сегодня «у нас в России запредельный уровень коррупции».
В России не работает принцип разделения властей, нет свободных, демократический выборов, фактически существует однопартийная политическая система, властью запрещаются любые протестные акции.
Россия стала полицейским государством, где все силовые структуры и спецслужбы выполнят внутренние функции по сохранению власти нынешней политической клики.
Российский политический класс (почти по Владимиру Ленину) страшно далек от народа. В России произошел чудовищный социальный разрыв между элитой и многонациональным населением страны. И вот-вот исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева начала ХХ века: подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда в Российской Федерации, и ярмо путинско-медведевского деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!
Главной тенденцией внутриполитических процессов в России стала конвертация государственной власти в частную собственность и перераспределение крупных капиталов и недвижимости в пользу спецслужб, которые сегодня в России олицетворяют власть и фактически стали государственной властью.
Сырьевой характер российской экономики стал определяющим. Россия сидит на нефтяной и газовой игле, стала страной-рантье, которая проживает и проедает ресурсы будущих поколений. Бедность и нищета российской глубинки отражает политику геноцида и каннибализма власти к собственному народу. Богатая Россия – рай для чиновников, ад для народа.
В России не проводятся реформы. Российская власть старательно «зачищает» политическое поле страны, выхолащивает любые легальные формы политической активности, обессмыслила институт выборов в России.
В России возобладали тенденции авторитаризма и политического тоталитаризма, торжествует политический культ одного человека. Национальные и социальные конфликты в России достигли беспрецедентных размеров и небывалой остроты. На Северном Кавказе идет многолетняя гражданская война, в которой уже погибли сотни тысяч человек, прежде всего мирных жителей. Террористическая инфраструктура развернута (по сообщению российских СМИ) более чем в пятидесяти городах России.
В российском обществе торжествует национализм, антисемитизм, ксенофобия, нетерпимость к другим народам и расам.
Во внешней политике в России возобладала идеология мессианства. Главным оружием против Европы, Украины, Белоруссии стал нефтяной и газовый шантаж.
Правилом российской власти стала практика вмешательства во внутриполитические дела стран бывшего СССР, в первую очередь государств Прибалтики, Молдовы, Азербайджана, Украины. Россия воевала против суверенной Грузии и угрожает Украине.
Россия осуществляет международный военный атомный шантаж, юридически закрепила возможность совершать превентивные ядерные удары по тем районам мира, где есть «российские национальные интересы».
В России стали практикой политические убийства бизнесменов, депутатов Государственной думы, деятелей науки и культуры.
В России тысячи политических заключенных, среди них Михаил Ходорковский, Платон Лебедев.
Российские СМИ полностью деморализованы. Из страны убегают лучшие журналисты, оппозиционные газеты и журналы закрываются. Повсеместно идет политическое и уголовное преследование журналистов, особенно в российских провинциях.
Этим обращением мы желаем предупредить, что Россия – «падающая страна», где власть, только военными, полицейскими, тоталитарными методами контролирует политическую ситуацию.
Мы желаем предупредить народы, что российская империя в ближайшее время может развалиться, и тогда возникнут сотни тысяч проблем, угрожающих жизни миллионов людей на постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире.
Мы обращается к народам мира, к ОБСЕ, к политическим лидерам развитых государств незамедлительно принять меры, которые бы предупредили глобальную катастрофу, связанную с гипотетической, легко прогнозируемой катастрофой России.
Мы предлагаем обсудить проблему стабилизации России на внеочередном заседании Организации Объединенных Наций, Совете Европы.
Предлагаем создать в ООН из наиболее авторитетных и компетентных мировых и европейских политиков и специалистов правительство России, которые бы предотвратило катастрофу на одной шестой суши мира.
В своих советах мы руководствуемся лишь международным правом и общечеловеческими гуманитарными принципами взаимоотношений государств и народов и очень просим не чинить препятствий работе мирового правительства, которое призвано сохранить русскую государственность, культуру и российский народ.
…От себя добавлю, что в отличие от Глеба Павловского, мы в Украине очень заинтересованы в том, чтобы проект Россия не только существовал, но и процветал. Заверяем, что «проект Украина» ни в коей мере не направлен против РФ и – руководствуясь методологией провокатора Михаила Леонтьева: мы (Украина) не заточены на то, чтобы Россию разрезать на куски и раздать ее мировым капиталистическим акулам.
Виктор Тимошенко, сторонник Львовской философской школы