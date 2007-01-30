Президент назначил уполномоченого по делам Фонда госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “Вопросы Фонда государственного имущества Украины”.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

Этим документом, в соответствии с частью второй статьи 102, пункта 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, введена должность Уполномоченного Президента Украины в делах Фонда государственного имущества Украины.

На Уполномоченного Президента Украины в делах Фонда государственного имущества Украины возложено осуществление:

мониторинга выполнения Фондом функций по управлению объектами государственной собственности, приватизации государственного имущества, соблюдения при этом интересов государства и граждан;

анализа соответствующих нормативно-правовых актов;

подготовки предложений главе государства относительно урегулирования проблемных вопросов, которые возникают в этой сфере, создают угрозу национальной безопасности, приводят к нарушению прав и законных интересов граждан;

других функций по поручению Президента Украины.

Также Уполномоченный Президента Украины в делах Фонда государственного имущества Украины для выполнения возложенных на него функций имеет право:

безотлагательного приема Президентом Украины, председателем Фонда государственного имущества Украины, его заместителями, главой Секретариата Президента Украины;

требовать представления на рассмотрение Президенту Украины своих предложений и документов по вопросам, которые нуждаются в немедленном решении, на протяжении суток с момента их внесения;

запрашивать и получать в установленном порядке информацию, документы и материалы от государственных органов приватизации, вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины;

присуствовать на заседаниях коллегий Фонда государственного имущества Украины, принимать участие в обсуждении вопросов, вносить предложения, делать предостережения;

принимать участие в совещаниях по вопросам, отнесенным к его веданию;

инициировать в установленном порядке подготовку проектов актов законодательства;

использовать в установленном порядке государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникаций, сети специальной связи и другие технические средства.

Кроме того, данным Указом советник Президента Украины Богдан БУЦА назначен Уполномоченным Президента Украины в делах Фонда государственного имущества Украины.

Также поручено внести изменение в Схему организации центральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Украины от 15 декабря 1999 года № 1573 «Об изменениях в структуре центральных органов исполнительной власти» (в редакции Указа от 19 декабря 2005 года № 1784 с изменениями, внесенными Указами от 30 декабря 2005 года № 1873, от 31 декабря 2005 года № 1900, от 13 марта 2006 года № 216), исключив из раздела III абзац «Фонд государственного имущества Украины».

Признан утратившим действие Указ Президента Украины от 18 августа 1995 года № 757 «Об органах приватизации в Автономной Республике Крым».

Этим Указом Фонду государственного имущества Украины поручено осуществить в установленном порядке меры по созданию в Автономной Республике Крым отделения Фонда государственного имущества Украины, а также подготовить и подать в недельный срок Президенту Украины предложения к законопроекту о Фонде государственного имущества Украины (регистрационный № 1190), в частности относительно статуса Фонда государственного имущества Украины, его функций, системы органов Фонда.

Кабинету Министров Украины поручено привести свои решения в соответствие с этим Указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.