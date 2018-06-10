Тимошенко зарядила однопартийцев и уравняла Ющенко с Януковичем

«Это дело, когда Америка должна мирить двух должностных лиц, которые ругаются, как малолетние дети в песочнике? Европа просит Ющенко и Януковича прекратить войну! – вопрошала леди Ю. – Да они одинаковые, одинаковые до мозга костей»… Репортаж Женщины в нарядах, сильно напоминающих наряды Юлии Тимошенко (чаще всего встречались платья с рукавами-фонариками), мужчины в норковых шапках с очень характерным галицким говором и значками БЮТ на воротниках кожаных курток, покидали Дворец «Украина». Чуть ранее из дверей дворца прошествовала Сама. «Мой премьер-министр», как ее назвал Виктор Пинзеник, «настоящий генерал в политике, и при этом очаровательная женщина», «чей портрет с прошлых выборов висит под иконами в каждой хате», как называли ее делегаты форума местного самоуправления.

Не знаю, как сама Юлия Владимировна, а депутаты-бютовцы местных советов, кажется, были довольны. От их обожания своего лидера, от регулярных оваций в ее адрес становилось даже как-то неловко. Вообще-то мне по душе партийные форумы, где нет подобострастия, зато есть дискуссии, правда-матка в глаза, иногда граничащая с хамством. Но здесь все было «без самодеятельности», чинно, конструктивно, но при этом с задором, с хлесткими сравнениями (в адрес политических оппонентов БЮТ, разумеется), с интересными новостями и продуктивной резолюцией.

Мероприятие, которое прошло во Дворце «Украина», называлось Всеукраинский форум депутатов местных советов, избранных по избирательному списку БЮТ. В повестке форума стояли такие вопросы: анализ политической ситуации в стране, задание партии, и ее представителей в местных советах по выполнению политической программы блока.

Открыла форум сама Юлия Владимировна. Первая оппозиционерка страны выступала больше часа, не имея перед глазами даже конспекта с тезисами.

ЮВТ про «политические подворотни» и нечеловеческий оскал группы Януковича

«После того как мы отпраздновали победу на выборах, у нас был необычайно нестандартный ход событий в политике, и я думаю, что сегодня, через девять месяцев после выборов, мы изучили ситуацию, разобрались с союзниками и оппонентами, проанализировали, как мы сформировали команды. Мы видим и оцениваем политику этих девяти месяцев как открытую книгу»,– сделала Юлия Владимировна многообещающее вступление.

Она сказала, что БЮТ остался «единственной здоровой, последовательной политической силой», которая не пошла на союз с Партией регионов, живущей с ней в разных эпохах и разных мирах. Ведь с криминальной диктатурой у БЮТ не может быть ничего общего (бурные аплодисменты). Мы узнали, что, пытаясь создать демкоалицию, представители БЮТ «бегали по политическим подворотням и штабам других партий, брали за руки, пытаясь усадить партнеров за стол переговоров, чтобы Украина не была предана». «Нашим партнерам были даны все шансы и им были открыты все пути, мы подставляли им плечи в самые трудные для них периоды, и вряд ли мы могли бы сделать больше. Но они все профукали и все потеряли», – расправлялась Тимошенко с бывшими соратниками.

Юлия Владимировна поблагодарила депутатов местных советов за то, что они сохранили «сердце, честь и достоинство» команды, не выменяли свое достоинство на несколько гектаров земли, не поддавшись ни репрессиям, ни соблазнам.

«Не сомневайтесь: Помаранчевая революция была не напрасна. Украина сегодня другая, появилась политическая конкуренция и свобода слова. И возможно Украине нужно было увидеть, как выглядит «группа Януковича», чтобы окончательно развеять иллюзии. Людям нужен было еще раз нечеловеческий оскал этой команды, чтобы раз и навсегда поставить жирный крест на иллюзиях, связанных с криминальной мафией», – утешала Тимошенко депутатов.

За что Тимошенко не любит Конституцию…

Юлия Тимошенко

«Вот только два заголовка электронных СМИ: «Американцы просят Ющенко и Януковича говорить в один голос». Это дело, когда Америка должна мирить двух должностных лиц, которые ругаются, как малолетние дети в песочнике? Европа просит Ющенко и Януковича прекратить войну! – вопрошала леди Ю. – Да они одинаковые, дорогие друзья, – заявила Тимошенко, – одинаковые до мозга костей».

Обвинив Президента и премьера, ЮВТ посокрушалась о несовершенстве Конституции. Овациями встретили законопослушные депутаты местных советов утверждение своего партийного лидера, что: «Это не Конституция, это инструкция по рукопашному бою, манифест открытой войны между ветвями власти, и ее существование угрожает национальной безопасности Украины». БЮТ, как выяснилось, будет готовить свою редакцию Основного Закона, в которой не будет прописывать свои амбиции и не будет напяливать на себя Конституцию, как костюм не по размеру. Проект Конституции от БЮТ будет взвешенный и сбалансированной, пообещала Юлия Тимошенко. «А пока как промежуточный вариант мы проголосовали закон о Кабмине. Мы должны были стать арбитрами в этой войне, – объяснила природу голосования своей фракции Тимошенко. – Этот закон сможет разграничить их неограниченные полномочия и каждого из лидеров поставить на свои места».

Дальше Юлия Владимировна заявила: чтобы людское разочарование властью не вызвало опустошение в душах, БЮТ должно продемонстрировать обществу, что блок – дееспособная сила.

На мгновение погас свет. Когда сцену снова осветили, Юлия Владимировна сказала: «Даже если бы форум пришлось проводить в полумраке – ничего страшного, ведь наша политическая сила светлая» (бурные аплодисменты).

ЮВТ рассказала, как гоняла весь парламент… Юлия Тимошенко еще раз повторила о необходимости досрочных выборов и дала конкретные рецепты форумчанам, как конвертировать людское разочарование властью в людское очарование оппозицией.

ЮВТ дала депутатам месяц, чтобы они написали «Положения про аукционы земли и коммунальную собственность». Она почти благословила их на силовые действия во время сессий своих советов, чтобы не давать просто так выделять землю и чтобы земля выделялась только через открытые аукционы. Тимошенко советовала проводить полную инвентаризацию собственности общин, а аренду чего бы то ни было запускать только через тендеры.

«Посмотрите, в прошлом созыве у нас было шестнадцать депутатов в парламенте, а мы гоняли всю Верховную Раду, – делилась опытом ЮВТ. – А сейчас у нас 32 тысячи 801 депутат областных, местных и районных советов. Это армия, это колоссальный человеческий ресурс».

Кроме прочих советов, Тимошенко объявила о создании «интеллектуальной команды, которая будет заниматься разработкой манифеста по развитию местного самоуправления», и попросила, чтобы депутаты предлагали в эту команду всех тех, кого считают специалистами.

Конечно, после выступления Тимошенко поразить аудиторию не мог не только содокладчик Иосиф Винский, но даже Виктор Пинзеник, который привычным жестом бывшего министра финансов указывал на графики и карты, демонстрируя антисоциальность бюджета Януковича.

Кроме нещадной критики и посланий оппозиционерки своим партийцам, на форуме прозвучали интересные выступления депутатов местных советов. Они делились опытом, как увеличивали бюджеты на 240 процентов (поселок Близнюки Близнюковского района на Харьковщине). Рассказывали, как росли поступления в бюджет, когда они поднимали в десятки раз арендную плату за водоемы, ранее сдаваемые за копейки, возвращали в собственность общины практически проданный аэропорт (Сумы), как быстро и гибко ввели систему субсидий, чем добились практически стопроцентной выплаты квартплат (Конотоп). Овации вызвал рассказ выступающего с Волыни, который сказал, что в городе Локачи вся первичная организация Компартии перешла полным составом в БЮТ. И вот такие успешные примеры действительно делали встречу драйвовой. А Тимошенко выглядела уже не просто оппозиционной мечтательницей, а лидером, у которой что-то да получается.

В заключительном слове Тимошенко посоветовала воссоздать единство общины и депутатов в регионах, проводить встречи с избирателями, закрепить депутатов за конкретными округами и территориями. «Люди готовы оценить малейший шаг навстречу, – объясняла она. – Пусть люди видят, что добро делается членами нашей команды». Вторым пунктом стал ее призыв провести системный анализ ресурсов и резервов местных бюджетов. (Центральный штаб подготовит пошаговую инструкцию). Также она посоветовала создать простейшие программы развития своих территорий на ближайшие годы.

Форум уложился в запланированные три с половиной часа. Бесспорно, с одной из поставленных задач руководство блока справилось. Тимошенко хотела зарядить всех своих задором, послать «энергетические импульсы», и думаю, ей это удалось. Настроение у членов сего мероприятия было приподнятое. БЮТ готовится к выборам.

Маша Мищенко