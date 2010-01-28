Тимошенко уверена, что ВР проголосует за Тигипко-премьера

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО рада, что Сергей ТИГИПКО, занявший третье место в первом туре выборов Президента, принял ее предложение стать премьер-министром, и уверена, что в Верховной Раде наберется достаточное количество голосов для его назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Херсоне.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила о готовности обсудить с С.ТИГИПКО программу модернизации экономики.

«Мы готовы именно к такому объединению усилий ради публичного обсуждения и создания программы развития, модернизации и реформ в стране. Я очень рада тому, что Сергей ТИГИПКО дал позитивный ответ, и я думаю, что мы сразу после завершения президентских выборов начнем готовить программу для страны, начнем советоваться и составлять профессиональную команду на всех уровнях власти. Думаю, что такую сильную и молодую команду с высоким интеллектом и нужно собирать новому Президенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что после президентских выборов Верховной Раде удастся создать новое большинство, которое поддержит назначение С.ТИГИПКО на должность премьер-министра.

«Большинство Верховной Рады после выборов Президента и после победы будет создано достаточно быстро, потому что нужна исключительно воля Президента, чтобы создать большинство в парламенте. И именно поэтому я считаю, что большинство в парламенте после выборов Президента будет создано за несколько недель», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.