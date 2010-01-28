В Кременчуге заместитель мэра выгнал журналистов с совещания

Сегодня в Кременчуге Полтавской областизаместитель городского головы Николай ПОРИЦКИЙ выгнал журналистов с совещания руководителей коммунальных предприятий города.

Как заявили корреспонденту УНИАН репортер "Кременчугского Телеграфа" Татьяна ДОНЧЕНКО и редактор газеты "Программа плюс" Александр КУРИЛОВ, Н.ПОРИЦКИЙ сегодня утром запретил журналистам присутствовать на рабочем совещании руководителей коммунальных предприятий города, где традиционно обсуждаются важные вопросы жизнедеятельности Кременчуга

Н.ПОРИЦКИЙ заявил, что не приглашал представителей СМИ, а потому требует от них покинуть помещение. Вице-мэр проигнорировал аргументы журналистов газет "Кременчугский ТелеграфЪ" и "Программа плюс", которые отметили, что на таких совещаниях обсуждаются вопросы, непосредственно касающиеся всех кременчужан, и поэтому прессе важно об этом информировать. При этом он заявил: "Вам эта информация не нужна. А что нужно - предоставит пресс-служба", рассказали журналисты.

Предварительно вопрос присутствия представителей СМИ на совещании коммунальников был согласован с пресс-службой городского сонета, и никаких возражений пресс-служба не высказала. Журналисты изданий "Кременчугский ТелеграфЪ" и "Программа плюс" решили обратиться с заявлением в прокуратуру Кременчуга относительно грубого нарушения должностным лицом горисполкома законодательства о СМИ, в частности, о доступе к информации. Также представители прессы подготовят обращение к городскому голове Кременчуга Николаю ГЛУХОВУ с просьбой дать оценку действиям его заместителя и сделать более открытой работу коммунальных служб города.

Сам Н.ПОРИЦКИЙ считает, что не нарушал никаких законов. По его словам, он проводил закрытое рабочее совещание, на которое не приглашал прессу.

Он сказал корреспонденту УНИАН: "Увидев, что в зале заседаний журналисты, я попросил пресс-службу сказать им, что заседание закрытое. Но они проигнорировали замечание пресс-секретаря. Тогда я попросил их выйти. Мы обсуждали рабочие моменты. Представитель пресс-службы присутствовала и потом предоставит всю необходимую информацию".