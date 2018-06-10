Тарасюк уговорил Президента дать ему отставку...

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК сегодня подал в отставку, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ее принял.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что решение подать в отставку он принял сегодня, после того, как Шевченковский районный суд Киева не стал рассматривать по существу дело относительно обжалования постановления Верховной Рады от 1 декабря 2006 года о его отставке. “По моему мнению, такие действия свидетельствуют о преднамеренном затягивании процесса”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он сообщил, что сегодня имел встречу с В.ЮЩЕНКО, во время которой объяснил ему мотивы своей отставки.

"Лично я считаю, и как политик, и как дипломат, и как гражданин, что дальше нельзя тянуть с этим делом. Именно из-за этого такое решение я принял сегодня – потому что продолжение этой ситуации приводило бы к тому, что вред наносился бы интересам государства и в частности дипломатической службе Украины", - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что правящей коалицией создана “абсурдная ситуация”, когда в декабре прошлого года фактически была заблокирована нормальная работа МИД, в частности, были заблокированы его счета, под угрозой срыва оказалась выплата зарплаты работникам дипломатического ведомства. “В результате этих деструктивных действий некоторых членов украинского правительства были сорваны ряд очень важных визитов министра иностранных дел, от чего был нанесен вред интересам государства”, - добавил он. Более того, по словам Б.ТАРАСЮКА, под угрозу было поставлено выполнение финансовых обязательств украинских зарубежных учреждений и тому подобное.

“В целом Министерство было лишено в бюджете на этот год трех бюджетных программ стоимостью 90 млн. грн. Конечно, что это была расправа”, - отметил Б.ТАРАСЮК, добавив, что проблемы с выплатами сотрудникам МИД повторились и в январе текущего года.

“Если бы у нас было верховенство закона, то ни один чиновник типа АЗАРОВА не позволило бы себе заблокировать своим волюнтаристским решением, вопреки закону о бюджете, счета МИД”, - отметил Б.ТАРАСЮК, подчеркнув, что управление государством возвращается в ручной режим.

"Считаю невозможной реализацию своих должностных функций из-за возвращения к ручным методам управления государством. Из-за неугодного руководителя подвергается сомнению деятельность всего учреждения", - заявил Б.ТАРАСЮК, добавив, что он отказывается делать МИД “заложником антизаконных действий правительства”.

В то же время Б.ТАРАСЮК выразил уверенность, что Конституционный Суд Украины должен “поставить точку” в вопросе порядка назначения и освобождения министров иностранных дел и обороны (которые назначаются в правительство по квоте Президента – УНИАН).

Отвечая на вопрос о судьбе его искового заявления в Шевченковском районном суде г. Киева, Б.ТАРАСЮК сказал, что посоветуется с юристами по этому поводу. По его словам, после подачи в отставку, с его стороны было бы нелогично продолжать настаивать на рассмотрении дела в суде, но как гражданин он хотел бы, чтобы Шевченковской суд продемонстрировал преданность Конституции и законодательству.

Борис ТАРАСЮК поражен заявлениями бывшего посла Украины в Австрии Владимира ЕЛЬЧЕНКО. “Я хочу сказать, что меня очень поразили заявления Владимира ЕЛЬЧЕНКО, которые он сделал во время передачи “Свобода слова” по поводу отсутствия скоординированных действий в МИД в связи с неоднозначным статусом его руководителя.

Меня удивляет это потому, что в данном случае есть попытка не дать или избежать ответа на вопрос, почему посол пошел на открытое нарушение указа Президента о координирующей роли МИД, а также внутренних инструкций по выдаче виз”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он выразил удивление, что после заявления, которое сделал В.ЕЛЬЧЕНКО о неправомерных действиях министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, он вдруг начал искать виновных в МИД в лице министра. “Неправду говорит посол ЕЛЬЧЕНКО по поводу того, что в министерстве отсутствует порядок”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что порядок в министерстве существует независимо от того, “на работе ли министр, в отпуске ли, есть ли вообще министр или нет, но система работает”.

“Существуют инструкции, которые были нарушены решениями самого посла ЕЛЬЧЕНКО, больше того, он сказал неправду, когда говорил о том, что ему никто не звонил. Двое заместителей министра сразу связались с ЕЛЬЧЕНКО и говорили с ним на эту тему”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 23 января на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сообщил об увольнении посла Украины в Австрии В.ЕЛЬЧЕНКО в связи с нарушением им инструкций при выдаче виз представителям туркменской оппозиции.

Сегодня указ об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Австрии был обнародован.

Народный рух Украины не собирается присоединяться к Гражданскому движению “Народная самооборона”, лидером которого является Юрий ЛУЦЕНКО.

“НРУ - практически ветеран в патриотически-демократическом спектре, НРУ имеет свою историю, и речи не может быть о том, что НРУ будет присоединяться к кому-то”, - сказал Б.ТАРАСЮК, отметив, что с уважением относится к Ю.ЛУЦЕНКО.

“Но давайте посмотрим, чем будет “Народная самооборона”. Если к “Народной самообороне» будут присоединяться политические силы типа УНА-УНСО, то я не вижу большой популярности в такой политической силе”, - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, речь может идти лишь о сотрудничестве между НРУ и “Народной самообороной”.

Борис ТАРАСЮК заявляет, что он пока не определился с местом своей дальнейшей работы .

Говоря о своей сегодняшней встрече с Президентом Украины, экс-министр в этом контексте отметил: "Президент внес предложения относительно моей последующей работы, и мы договорились продлить дискуссию на эту тему".

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, Б.Тарасюк опроверг информацию, что ему, якобы, предложена должность секретаря СНБО Украины.

Вместе с тем Б.Тарасюк отметил, что с выходом в отставку у него появятся намного больше возможностей заниматься политической деятельностью и вместе с другими патриотически настроенными силами противостоять "антинародным и антигосударственным действиям правящей коалиции".

Отвечая на вопрос о кандидатуре нового министра иностранных дел, Б.Тарасюк отметил, что сегодня во время беседы с Президентом такие кандидатуры обсуждались, и что консультации продолжаются. Поэтому он не стал не называть никаких фамилий, сославшись на этические соображения.

Украина не ведет переговоров с США о возможном размещении на своей территории элементов противоракетной обороны. “Никаких консультаций со США не проводилось, речь не идет, и в повестке дня наших отношений нет вопроса о размещении противоракетных комплексов США на территории Украины”, - сказал Борис ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня управление пресс-службы Минобороны заявило, что некоторые СМИ обнародовали высказывание директора института политических исследований (г. Москва) Сергея МАРКОВА по поводу якобы несогласованного с руководством государства обращения министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО к США относительно возможности сотрудничества Украины в области ракетных технологий и ПРО.

“Данное высказывание абсолютно не отвечает действительности”, - отмечает пресс-служба.

Подчеркивается, что никаких инициатив о сотрудничестве Украины со США в области ракетных технологий и ПРО со стороны А.ГРИЦЕНКО не высказывалось.

Как сообщало ранее, США предложили правительствам Польши и Чехии разместить на их территории элементы американской системы ПРО.