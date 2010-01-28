Медики Киева - за кандидата, надежного в конкретных делах

Главные медики Киева призывают голосовать на президентских выборах за высокопрофессиональную команду.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, главный психиатр Киева, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав МИШИЕВ сказал, что его доверие на стороне людей, у которых есть команда, высокий профессионализм и опыт работы на государственном уровне.

«Я думаю, что Донецк, Восточный регион (мало у кого найдутся аргументы это опровергнуть), всегда был регионом науки, высокой специализации, высоких убеждений, четких профессиональных действий. Я хочу верить, что изменения должны быть конструктивными, и я связываю свои ожидания с командой, которая будет высоко профессиональной, высокой морально», - подчеркнул главный психиатр Киева.

Представляя хирургическое сообщество, главный хирург Киева, главный врач Киевской городской больницы скорой помощи Александр ТКАЧЕНКО отметил, что здравоохранение Украины находится в неудовлетворительном состоянии.

«Это не агония, а реанимация здравоохранения. Нам (врачам) нужно идти по пути с теми профессионалами, которые понимают, куда должна следовать медицина. Проанализировав предвыборные программы 18 кандидатов на пост Президента страны, я пришел к выводу, что нужно поддерживать того, кто не просто декларативно обещает, а того, кто смотрит в корень», - сказал А.ТКАЧЕНКО.

По его мнению, уровень здравоохранения зависит от развития экономики государства. По словам главного хирурга Киева, только у одного кандидата есть программа, которая развивает экономическую составляющую, а следовательно - и медицинскую отрасль. «Медики поддержат того кандидата на первый пост государства, который будет развивать медицину не декларативно, а на деле. Вот, например, в программе кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА написано, чтобы добиться 10% финансирования на здравоохранение», - отметил А.ТКАЧЕНКО.

Он также подчеркнул, что высказывает личное мнение, никем не навязанное, и заверил, что его никто не заставлял произносить это заявление.

В свою очередь главный врач инфекционной клинической городской детской больницы Татьяна КАМИНСКАЯ отметила, что представители Партии регионов всегда помогают, когда к ним обращаются за помощью.

«Благодаря ним в больницу поступили деньги. Люди, которые умеют держать свое слово по конкретным делам, они сделают это «конкретно» для всей Украины», - убеждена Т.КАМИНСКАЯ.

Убеждения своих коллег также поддержали и другие участники пресс-конференции - главный нейрохирург Киева Сергей СИНИЦКИЙ, главный онколог Киева, главный врач Киевской городской онкологической больницы Геннадий ОЛИЙНИЧЕНКО, главный врач роддома №1 Киева Наталия ГОНЧАРУК, главный врач Киевского городского ожогового центра Анатолий ВОРОНИН.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, ссылаясь на информацию, полученную от работников ряда медицинских учреждений Киева утверждал, что руководство Главного управления здравоохранения Киева оказывает давление на руководителей лечебных учреждений города, на базе которых расположены специальные избирательные участки, с тем, чтобы они провели массовую госпитализацию и обеспечили необходимый процент голосов.

Народный депутат отметил, что готовит обращение к правоохранительным органам с просьбой принять все возможные меры для предотвращения фальсификаций на избирательных участках закрытого типа.

«Также я буду настаивать на вынесении предупреждения первому заместителю председателя КГГА И.КИЛЬЧИЦКОЙ и начальнику Главного управления здравоохранения Киева Л.КАЧУРОВИЙ за давление на руководящий состав медперсонала и угрозы «снять с должностей непослушных» завотделений», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ.