Второй тур: варианты развития событий

На сегодня видим три варианта развития событий во время и после второго тура президентских выборов. Представляем их в порядке от более вероятного – к менее вероятному.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: выборы выигрывает Янукович с достаточно большим отрывом

Уже сегодня очевидно желание представителей Партии регионов отстранить от должности премьер-министра Юлию Тимошенко. Сделать это можно через: а) легитимный процесс, б) нелегитимный процесс и в) альтернативный процесс.

Легитимный процесс устранения Тимошенко предусматривает: объявление недоверия правительству, формирование новой правительственной коалиции, формирование нового правительства и утверждение нового премьер-министра.

Рассмотрим этот вариант подробнее.

Потенциально ПР будет иметь возможность объявить недоверие правительству Тимошенко, но этого недостаточно для создания нового большинства и формирования подконтрольного правительства по следующим причинам.

Для формирования коалиционного большинства нужно не просто иметь в его составе большинство народных депутатов, а чтобы в это большинство номинально входили фракции, имеющие большинство в парламенте. Без участия БЮТ для формирования коалиции, даже, если в него войдут Блок Литвина, ПР и КПУ, не хватит голосов НУ–НС.

Привлечение нунсовцев в потенциальную коалицию проблематично по нескольким соображениям.

Во-первых, около 36 членов фракции НУ–НС (всего их на сегодня 71) ориентируются на БЮТ и понимают, что в случае отставки Тимошенко и внеочередных парламентских выборов у них остается лишь один путь – это поход с Тимошенко в списках ее политической силы, но нет никаких гарантий, что в эти списки удастся попасть. Поэтому они будут заинтересованы в сохранении нынешнего положения. Хотя эта численность может колебаться при определенных условиях как в сторону роста, так и существенного снижения, хотя бы, например, в случае переориентации Национальной самообороны в сторону Тигипко, с которой якобы договорился Юрий Луценко, о чем была информация в СМИ.

Во-вторых, часть НУ–НС ориентируется на Ющенко и тоже потенциально заинтересована в ограничении влияния ПР на правительство и сохранении нынешнего состава парламента, поскольку нет гарантии попадания в следующий состав. Правда, члены этой группы могут иметь определенные гарантии со стороны Ющенко, Яценюка или Тигипко насчет внесения их в проходную часть избирательных списков этих политических лидеров.

В-третьих, часть депутатов фракции НУ–НС (от 5 до 8) ориентируется на Балогу. Но они тоже не заинтересованы в отстранении Тимошенко, потому что в этом случае достаточно вероятны досрочные парламентские выборы, а у них мало шансов попасть в проходную часть списков политических сил, которые могут преодолеть трехпроцентный барьер.

В-четвертых, еще одна группа депутатов НУ–НС, не имеющих четкой ориентации на конкретного ключевого игрока, тоже не заинтересована в усилении Партии регионов и досрочных парламентских выборах, потому что к ним не готова, а потому более приемлемым, вероятно, будет считать сохранение нынешнего состояния.

Таким образом, можно прогнозировать достаточно ожесточенную борьбу вокруг проекта смены правительства Тимошенко в недрах НУ–НС. В то же время даже в случае выражения недоверия правительству, Тимошенко будет оставаться на должности его руководителя в статусе и.о., что в известной мере отвечает интересам БЮТ, КПУ, Блока Литвина и части НУ–НС, но абсолютно не отвечать интересам ПР и части НУ–НС, которая будет ориентироваться на Ющенко, Тигипко и Яценюка и иметь от них гарантии попадания в проходную часть избирательных списков.

Очевидно, что депутаты от НУ–НС могут теоретически согласиться на замену Тимошенко лишь в случае формирования большинства с ПР, но так, чтобы должность премьера занимал не представитель ПР, и не лицо, связанное с ПР. Таким мог бы быть Ющенко, но для ПР возникает большая угроза имиджевых потерь, если ради свержения с премьерской должности Тимошенко они пойдут на это.

Теоретически Янукович и ПР могут предложить эту должность Яценюку или Юрию Еханурову, если кто-то из них сможет самостоятельно или с помощью Ющенко и Тигипко мобилизовать большинство депутатов НУ–НС. Но и это выглядит весьма проблематичным. Кандидатуру Тигипко не рассматриваем, поскольку в среде ПР есть подозрения о его возможном сотрудничестве с БЮТ, так же в БЮТ есть подозрения о его сотрудничестве с ПР (об этом свидетельствуют частые сообщения в СМИ).

В то же время, даже в случае проведения такого варианта смещения Тимошенко с должности премьера, возникает другая угроза, которую хорошо будут осознавать ПР и другие политические силы. Это ухудшение экономической ситуации.

Очевидно, что текущий год будет сложным для украинской экономики. Некоторое время все проблемы можно будет «вешать» на деятельность правительства Тимошенко. Но это не может длиться слишком долго.

Для Партии регионов возникает новая угроза – усиления БЮТ как самой сильной оппозиционной силы, что опять же не в интересах ПР.

Даже если ПР удастся получить поддержку большинства для формирования нового правительства, очевидно, что такое большинство будет очень неустойчиво, и выходом из ситуации может стать лишь проведение парламентских выборов. А это, в свою очередь, представляется невыгодным для Литвина, поскольку он не уверен, что его политическая сила попадет в следующий парламент, и тем более нет гарантий получения должности спикера ВР.

Таким образом, новая коалиция будет невыгодна по крайней мере нескольким группам в парламенте (части НУ–НС, Блоку Литвина, КПУ, БЮТ). Поэтому, думаем, вариант устранения Тимошенко имеет слабые шансы на реализацию.

Нелегитимный процесс предусматривает попытки устранить Тимошенко иным способом, но и он кажется маловероятным.

В первую очередь возникает реальная угроза силовых противостояний, в которых могут принять участие часть подконтрольных БЮТ представителей милиции, прокуратуры, других силовых структур.

ПР может проиграть в таком противостоянии, ввиду влияния БЮТ на судебные органы.

И наконец, нелегитимные действия могут усилить БЮТ в глазах избирателя на будущих парламентских выборах, что не входит в интересы ПР.

Альтернативный процесс предусматривает избрание компромисса для всех политических игроков.

В этом случае на должность премьер-министра должен претендовать нейтральный относительно БЮТ и ПР человек. Теоретически он не должен хотеть досрочных парламентских выборов, в которых не заинтересованы Блок Литвина и КПУ (ввиду сокращения электоральной базы). Сформированное правительство должно быть неподконтрольно ПР.

В то же время не исключено проведение досрочных выборов в силовом и не совсем законном виде, как это было в 2007 году.

Вероятность такого варианта будет возрастать, учитывая последующее ухудшение ситуации с государственными финансами. Очевидно, что до формирования нового правительства не следует ждать принятия государственного бюджета на 2010 год. Кроме того, новый Президент будет иметь существенное влияние на деятельность руководства НБУ. Потому правительство не сможет рассчитывать на эмиссию гривни для финансирования даже самых необходимых бюджетных расходов. А это вызовет резкий рост социальной напряженности, когда общество будет готово к нелегитимному отстранению правительства и проведению досрочных парламентских выборов.

Еще одним вариантом могло бы быть новое решение Конституционного суда, согласно которому правительству все же нужно иметь постоянную поддержку не менее 226 народных депутатов. И учитывая это, у новоизбранного Президента появятся легитимные основания для объявления досрочных парламентских выборов. Но это не уменьшает для ПР потребность в отстранении Тимошенко еще до этих выборов. Они будут желать лишить ее административных и финансовых возможностей, которые дает должность премьера. Кроме того, отстранив ее от руководства правительством, “регионалы” сами получат доступ к административным и финансовым рычагам, а также будут иметь возможность на основании информации, которую сейчас скрывает правительство, начать кампанию дискредитации Тимошенко. Учитывая, что ситуация с государственными финансами действительно катастрофическая, это будет не тяжело сделать.

Таким образом, объективно для ПР более приемлемы:

– во-первых, отстранение от власти Тимошенко любым образом;

– во-вторых, проведение досрочных выборов;

– в-третьих, формирование нового правительства на базе нового парламента с привлечением новых сил (считаем вероятным прохождение в следующий парламент от 6 до 8 политических сил).

Очевидно, что в таком парламенте придется договариваться с новыми потенциальными союзниками, в том числе и за счет должности премьер-министра.

Кроме того, несмотря на неспособность ПР к реформам, на эти реформы будут способны новые силы – Тигипко и Яценюка, объективно заинтересованных в усилении своих электоральных позиций к следующим выборам.

Таким образом, при условии реализации этого наиболее вероятного на сегодня варианта образуется достаточно стабильный парламент и будет сформировано правительство, неподконтрольное полностью ПР. В целом эта ситуация потенциально будет удовлетворять всех основных, на тот момент, игроков, кроме БЮТ.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: выборы выигрывает Тимошенко

Этот вариант кажется менее вероятным с точки зрения возможностей Тимошенко привлечь новые голоса. Наибольшую поддержку она получила в Центре и отдельных областях Западной Украины (Волынь, Ровно). При этом в других областях ее поддержка была значительно ниже. Другие кандидаты, похоже, не будут призывать голосовать за Тимошенко. В конечном итоге, им это невыгодно с точки зрения будущих местных и парламентских выборов.

Следует также отметить, что по сравнению с прошлыми выборами Янукович нарастил поддержку на Западе Украины, тогда как на Востоке его электоральная поддержка остается сравнительно стабильной и высокой. Поэтому возможен рост поддержки на Западе при сохранении стабильной поддержки на Востоке. Такого ресурса у Тимошенко на сегодня не видно.

Но рассмотрим и этот вариант.

Очевидно, что после победы Тимошенко будет преследовать две основные цели: усиление собственного влияния и уничтожение главного конкурента, которым автоматически становится ПР и приближенные к ней бизнес-структуры.

В этом случае вероятно такое развитие событий.

ПР начнет разваливаться, Янукович будет отстранен от руководства партией, а часть «регионального» бизнеса будет искать лояльности в БЮТ. Для ускорения такого процесса Тимошенко, с большой вероятностью, задействует все правоохранительные органы, которые она полностью будет контролировать, административный и налоговый аппарат для давления на бизнес, связанный из ПР, от которого партия получает основную финансовую поддержку.

Тимошенко не будет назначать нового премьер-министра, поскольку для этого нужно согласие большинства, которое она, скорее всего, не будет стимулировать, а сославшись на патовую ситуацию, просто оставит своего человека на должности и.о. премьер-министра (Турчинова), сохраняя личный контроль над всеми основными назначениями в системе исполнительной власти, финансовыми потоками и государственными активами. Это в известной мере даст ей возможность оставлять ситуацию подвешенной, при этом обвинять парламент в недееспособности, что будет достаточно выигрышно в глазах избирателей.

Имея контроль над силовыми структурами, Тимошенко попробует зачистить информационное пространство. Вероятно, уже на протяжении 6-8 месяцев под контроль будут взяты основные телеканалы страны (“Интер”, “1+1”, ТРК “Украина”). В частности, “Интер” может быть взят силовым путем, а владельцы “1+1” и ахметовского телеканала “Украина” либо будут вынуждены стать очень лояльными к Тимошенко, либо предстанут перед угрозой потери своих основных промышленных и других активов.

После этого Тимошенко инициирует проведение референдума об усилении президентской власти (о чем не раз заявлялось). Для аргументации она будет использовать недееспособность парламента и заявлять о готовности нести персональную ответственность за все в государстве. Учитывая низкий уровень осознания гражданами последствий узурпации власти в одних руках, следует ожидать, что после такого референдума функции парламента будут существенно ограничены, как и его значение. Вся власть в государстве фактически будет сконцентрирована в руках одного лица.

Параллельно, очевидно, будет ухудшаться экономическая ситуация. Ввиду необходимости наполнять бюджет и учитывая предыдущую деятельность Тимошенко, можем ожидать повышения налогового давления на экономику, эмиссии денег и усиления национальной валюты с целью демонстрации экономической «стабильности». Такое усиление, с большой вероятностью, приведет к существенному ухудшению и даже банкротству украинской металлургии и химии, ориентированной на экспорт и заинтересованной в более слабой национальной валюте. Под лозунгами «борьбы с олигархами» эти предприятия будут переходить в управление правительства, а финансовые потоки будут перераспределяться.

В целом будет происходить становление классической автократической системы с одновременной деградацией экономики. При этом необходимость экономических реформ и даже желания их осуществить будет совмещаться с профессиональной несостоятельностью и желанием личного обогащения.

Однако хранить такую автаркию долгое время не удастся, даже с учетом контроля над электронными СМИ, потому что, в отличие от России, не будет финансовых ресурсов, за счет которых можно подпитывать поддержку со стороны населения.

Таким образом, на протяжении короткого срока (2–3 годов) следует ждать роста угроз техногенных катастроф и социального напряжения с плохо предсказуемыми последствиями.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: установление результатов выборов затягивается или они будут признаны несостоявшимися

Такой вариант возможен, если преимущество победителя будет небольшим (2–3 процента) или же окажется достаточно много людей, проголосовавших против обоих кандидатов (на уровне 30 процентов). В этом случае можно ожидать, что побежденная сторона будет затягивать процесс объявления результатов выборов. Ввиду ситуации в Высшем административном суде, этот процесс может длиться несколько месяцев. При этом проблема государственных финансов будет грозить полным коллапсом всей финансовой системы страны.

Не исключено также, что, осознавая высокую вероятность проигрыша на выборах, команда одного из кандидатов попробует сорвать выборы вообще, заблокировав деятельность участковых и окружных избирательных комиссий. Этому будет способствовать то, что на второй тур комиссии формируются лишь из представителей победителей первого тура. В случае неявки на избирательные участки членов комиссий, представляющих одного из двух кандидатов, выборы там могут быть либо вообще сорваны или будет невозможно подвести итоги голосования, потому что по закону о выборах Президента нужно, чтобы на таких заседаниях присутствовали не менее двух третей состава комиссии.

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Наше отношение к возможной победе на выборах Януковича или Тимошенко основано не на том, кто из них лучше или хуже, а на том, какие риски для Украины как демократического государства несет получение ими президентской должности.

Для Януковича и Тимошенко, к сожалению, ценности национальной демократии, украинской государственности не являются близкими. У них обоих и у политических сил, какие они представляют, нет никаких постоянных идеологических и программных принципов. Без малейших колебаний, и они это уже не раз доказывали, и Тимошенко, и Янукович готовы менять свои публичные взгляды – в зависимости от политической ситуации.

Единственный принцип, на который опирается их деятельность, – это желание получить власть. А власть – это прежде всего обогащение...

В начале лета в 2009 году оба политика и их политические силы планировали изменить Конституцию, закрепив по меньшей мере десятилетнее господство этих двух политических сил в нашем государстве. Тогда Тимошенко и БЮТ не вспоминали ни о криминальном прошлом Януковича, ни о прихватизации Межигорья. Не возникало у них вопросов и о том, каким образом и кто из иностранных лидеров захочет общаться с Президентом Украины Януковичем. И рука Януковича на Пересопницком Евангелии не тревожила Тимошенко. Нетрудно понять, что их нынешнее обливание друг друга может с легкостью изменится братаниям.

Потому каждый отданный голос за этих кандидатов – это голос за ложь, популизм, бесправие, коррупцию, сдачу национальных интересов и разрушения украинской государственности. Голосуя за кого-то из этих кандидатов, каждый берет на себя моральную ответственность за все те будущие деяния...

Голосуя против обоих, мы все продемонстрируем свое стремление к переменам, к реформе прогнившей клановой политической системы и неэффективной государственно-олигархической экономики, когда национальное богатство используется лишь в интересах нескольких десятков лиц. Мы продемонстрируем недоверие этой системе и создадим предпосылки для глубоких изменений политических элит в ходе следующих местных и парламентских выборов. Потому каждый думающий гражданин, патриот своего государства, для которого национальная демократия и украинское государство не просто слова, должен обязательно прийти на выборы 7 февраля и поставить отметку в графе “Не поддерживаю ни одного кандидата”.

Уровень моральных качеств Тимошенко, Януковича и их команд – очень низкий, а потому, в действительности, оба очень плохой вариант для страны. Очевидно, что эти кандидаты в президенты ни интеллектуально, ни морально не способны проводить эффективную экономическую и политическую политику.

Борис Кушнирук, экономист, член Центрального провода Украинской народной партии

Роман Соломонюк, магистр политологии Университета им. Фридриха Шиллера (ФРГ)