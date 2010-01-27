Кабмин ввел на комбинат «Украина» Внутренние войска

Правительство обеспечило выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны об организации охраны полиграфического комбината «Украина» Внутренними войсками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сегодня журналистам.

«Конечно, правительство будет обеспечивать выполнение решения СНБО, и сегодня правительство решило вопрос об организации охраны этого предприятия подразделениями Внутренних войск, потому что перечень объектов, которые охраняются Внутренними войсками, определяет правительство», - сказал П.КРУПКО.

Министр уточнил, что полиграфический комбинат «Украина» включен в перечень объектов, которые охраняются Внутренними войсками.

В то же время П.КРУПКО не уточнил возможные сроки установления видеонаблюдения за всем технологическим процессом изготовления избирательных бюллетеней. «Это технические вопросы. Будет решение выполняться. Вы слышали об идее, чтобы установить камеры наблюдения за процессом печати, чтобы это фиксировалось и исключить возможность какого-то несанкционированного вмешательства в этот процесс», - объяснил он.

Министр подчеркнул, что установление камер видеонаблюдения на полиграфкомбинате не является компетенцией правительства.

Как сообщал УНИАН, 25 января утром на полиграфкомбинат «Украина» в Киеве бьіло совершено нападение. Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того как это им не удалось, неизвестные вібили оконные стекла на первом этаже, и таким образом они попали в здание.

Партия регионов заявила о попытке команды Юлии ТИМОШЕНКО сменить руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

В свою очередь, в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что речь “идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса”, близкого к Партии регионов.

26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 января «О безотлагательных мерах по обеспечению законности при изготовлении избирательных бюллетеней для повторного голосования по выборам Президента Украины».

СНБО поручил Министерству внутренних дел обеспечить охрану и оборону Внутренними войсками МВД полиграфкомбината «Украина» по изготовлению ценных бумаг на период до дня повторного голосования по выборам Президента Украины. На Службу безопасности Украины возложено осуществление контроля за процессом изготовления, хранения и передачи избирательных бюллетеней.