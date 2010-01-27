В Минздраве родилась идея: ввести «индекс безопасности больниц»

Министерство здравоохранения Украины выявило неудовлетворительное состояние кислородного оборудования в подавляющем большинстве медицинских заведений в результате проверок, которые были начаты сразу после взрыва в Луганске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня журналистам.

«Оборудование находится в плачевном состоянии», - сказал министр.

По его словам, 29 января в Министерстве здравоохранения состоится селекторное совещание с регионами относительно состояния оборудования в медицинских заведениях.

«Мы практически завершили осмотр всех заведений, и, я думаю, что общеселекторное совещание в пятницу будет посвящено этой теме, а затем мы выйдем на программу – общегосударственную программу переоснащения отрасли, в том числе и модернизации кислородного оборудования», - уточнил В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также сообщил, что сейчас рассматривается возможность введения в Украине так называемого индекса безопасности больниц. По его словам, этот индекс будет включать параметры состояния газового оборудования. «Мы будем говорить о том, является ли безопасной больница для нас и для работников, и соответственно, будем проводить аттестацию и лицензирование всех этих заведений», - уточнил он.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, сейчас специалисты проводят соответствующие консультации с международными организациями, и, прежде всего, с Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате чего были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этаж. Погибли 16 человек.