У Луценко обещают «заоблачный режим» работы милиции на выборах

Во время второго тура президентских выборов милиция будет работать практически всем личным составом, как и во время первого тура, и усилит требования к каждому милиционеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра внутренних дел Александр САВЧЕНКО.

По его словам, к обеспечению правопорядка непосредственно на избирательных участках будет привлекаться такое же количество милиционеров, как и во время первого тура. Таким образом, с учетом резерва в охране порядка на выборах будет задействована практически вся украинская милиция.

"Режим работы будет заоблачным, и халтуры действительно не будет", - пообещал А.САВЧЕНКО.

Как сообщалось, для обеспечения охраны общественного порядка в день голосования 17 января на каждом избирательном участке привлекались по двое работников милиции, а всего обеспечивали правопорядок 68,12 тыс. работников ОВД.