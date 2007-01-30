Янукович давит на Конституционный суд?

Профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ расценивает как давление на Конституционный Суд предложение премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить производство по представлению 47 народных депутатов о запрещении пересмотра конституционной реформы.

Такое мнение профессор высказал в комментарии УНИАН.

В частности, по словам А.ГАРАНЯ, такое предложение премьер-министра “является ничем иным как неприкрытой формой давления на Конституционный Суд».

Как сказал эксперт, «юридическая слабость принятого коалицией 4 августа 2006 г. закона, который запрещает КС толковать внесенные конституционные изменения и процесс их принятия, была понятна любому непредвзятому аналитику”.

По убеждению А.ГАРАНЯ, “нынешняя позиция премьера свидетельствует, что правительство понимает эту слабость. Она свидетельствует также об опасной тенденции возрождения практики давления на КС времен КУЧМЫ”.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины предлагает КС прекратить производство по представлению 47 народных депутатов о запрещении пересмотра конституционной реформы.

Об этом сегодня во время судебного заседания сказал представитель Кабинета Министров в КС, советник премьер-министра Павел ЕВГРАФОВ, излагая позицию главы правительства.

В.ЯНУКОВИЧ, по словам его представителя, убежден, что Закон "О внесении изменения в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", принятый 4 августа 2006 года, отвечает Основному Закону.

"Позиция премьер-министра заключается в том, что, поскольку вопрос лежит не в правовой, а в политической плоскости, необходимо прекратить конституционное производство по этому делу на основании пунктов 2, 3 ст. 45 Закона Украины "О Конституционном Суде” - несоответствие конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией, и неподведомственностью Конституционному Суду Украины поднятого в конституционном представлении вопроса 47 депутатами" - сказал П.ЕВГРАФОВ.

В ходе своего выступления он скептически оценил выводы большинства юридических институтов, которые соглашались с авторами представления о несоответствии требованиям Основному Закону принятых 4 августа 2006 года изменений. Он подчеркнул, что КС не может пересматривать действующую Конституцию. А закон №2222 "О внесении изменений в Конституцию" он назвал "памятником": "нормы закона стали телом Конституции, и самого закона уже не существует".