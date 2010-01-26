В ПР говорят, что бюджетники получают "голую" ставку, да и ту с задержкой

Народный депутат от фракции Партии регионов, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО “прекратить заигрывать с медиками и педагогами, не делать им предвыборные дешевые доплаты, а выполнить закон о повышении соцстандартов”.

Об этом говорится в заявлении М.ПАПИЕВА, переданном УНИАН пресс-службой народного депутата.

По его словам, сегодня в регионах и в столице работники бюджетных учреждений получают “голую” ставку с задержкой на одну-две недели. Такие же проблемы существуют и с выплатами пенсий, получением помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. ”Если такая ситуация сложилась сейчас, накануне президентских выборов, то можно только догадываться, что ожидает страну после них, когда у премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО не будет потребности и стимула нравиться избирателям”, - отметил политик.

М.ПАПИЕВ напомнил, что, в соответствии с Законом Украины “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы”, с 1 января 2010 года минимальная зарплата должна выплачиваться в размере 869 грн.

”Поэтому не нужно устанавливать надбавки в виде 20-30% размера должностных окладов (тарифной ставки) работников бюджетных учреждений, который замороженный уже второй год подряд на уровне 545 грн. в месяц, и дурить людей, а доплатить бюджетникам от 600 до 1200 грн., гарантированных законодательством”, - подчеркнул парламентарий.