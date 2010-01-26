Чем бы не закончились выборы, Луганщине светит смена политэлит?

Как бы не закончились президентские выборы, на Луганщине произойдет ротация политических элит. С таким прогнозом на поствыборное переформатирование политических сил на Донбассе выступил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, «сегодня уже окончательно стало понятно, что политическая карта Донбасса меняется. После выборов, чем бы они не закончились, монополия нынешней команды ТИХОНОВА-ЕФРЕМОВА на Луганщине будет разрушена. При чем, основными деструкторами этой схемы станут не столько БЮТ и зарождающаяся политическая сила Сергея ТИГИПКО, сколько сами регионалы».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, «сегодня можно с уверенностью говорить, что нынешней властный тандем в области будет разрушен в первую очередь партийными соратниками-регионалами. В случае же победы Виктора ЯНУКОВИЧА его донецкой и киевской командами будет сделано все возможное для ослабления нынешнего положения Луганского руководства ПР. В частности на пост губернатора уже сегодня прочат давних оппонентов Александра ЕФРЕМОВА – лидера местного «Единого центра» Валентина ДЗОНЯ и народного депутата от ПР Владимира ЛАНДИКА».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, сегодня у центрального руководства ПР есть формализированные претензии к Луганским регионалам. «В.ЯНУКОВИЧУ с Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ есть что поставить в вину Виктору ТИХОНОВУ и А.ЕФРЕМОВУ. Это и активность местного штаба БЮТ, и демарши местных депутатов в Ровеньках и Северодонецке, и высокие показатели С.ТИГИПКО и 600 тысяч потерянных голосов, по сравнению с 2004 годом. Поэтому можно смело прогнозировать радикальную встряску политической системы области, с жесткой сменой персоналий и принципов построения власти», - считает заместитель директора АМС.