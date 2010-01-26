Политолог знает, какими словами Тимошенко может шокировать Януковича

Избирателей кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА может разочаровать его отказ от участия в теледебатах.

Такое мнение высказали эксперты в опросе, проведенном Институтом проблем управления им. Горшенина относительно возможности и целесообразности проведения теледебатов между кандидатами в президенты Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ перед вторым туром выборов.

Политолог Владимир ЦЫБУЛЬКО высказал мнение, что основной избирательный «костяк» у обоих кандидатов уже сформирован, и теледебаты не способны существенно изменить этот расклад. «Но дебаты – это своеобразный жест доверия своему избирателю, возможность для кандидата говорить с избирателем лично и шанс для избирателя лично услышать своего кандидата», - считает он.

В.ЦЫБУЛЬКО убежден, что на дебаты нужно идти при любых обстоятельствах. «Не только потому, что это демократическая процедура, которую нужно пройти. Прежде всего, теледебаты свидетельствуют, является политик самостоятельным игроком или же он «говорящая голова» в руках своих инвесторов. Если он самостоятельная фигура – дебаты подтвердят его самостоятельность, если он марионетка в руках инвесторов – это также может быть разоблачено», - считает политолог.

Он отметил, что пять лет назад в 2004 году дебаты с Виктором ЮЩЕНКО выиграл все-таки В.ЯНУКОВИЧ, поэтому сейчас ему и его команде не стоит бояться этих дебатов. «Нужно идти на них и выглядеть достойно», - сказал В.ЦЫБУЛЬКО.

По его мнению, страна ждет на теледебатах именно В.ЯНУКОВИЧА. «Сейчас страна ожидает шанса послушать лично ЯНУКОВИЧА, а не его «говорящие головы». Если он готов говорить лично – думаю, это будет событие. Если не готов – это может стать большим разочарование для части его потенциальных избирателей. У него стабильный электорат, но этот электорат может разочароваться от «не выигрыша» в первом туре, ведь вся кампания В.ЯНУКОВИЧА была «заряжена» на победу в первом туре. Если в первом туре победы нет – неизвестно, как поведет себя избиратель В.ЯНУКОВИЧА», - считает политолог.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что теледебаты целесообразны для Ю.ТИМОШЕНКО и нецелесообразны для В.ЯНУКОВИЧА. «ТИМОШЕНКО нужны любые поводы, способные изменить неблагоприятный расклад сил для нее. А ЯНУКОВИЧУ ничего не нужно. Ему можно сидеть на берегу и ждать, когда все это дело кончится. Поэтому рисковать, участвуя в дебатах, ему никакого смысла нет. Поэтому, я думаю, что никаких дебатов не будет», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ также считает, что В.ЯНУКОВИЧ не согласится на дебаты с Ю.ТИМОШЕНКО. Он уверен, что команда В.ЯНУКОВИЧА не пойдет на теледебаты, хотя в любой цивилизованной стране немыслимо, чтобы граждане, не видя дебатов, выбирали между двумя потенциальными победителями выборов.

«Штаб Партии регионов рассчитывает фактически заморозить нынешнюю избирательную кампанию. Они понимают, что любое оживление, любое появление Ю.ТИМОШЕНКО в эфире может существенно повлиять в эмоциональном плане на неопределившуюся аудиторию избирателей. В первую очередь - на избирателей тех кандидатов, которые уже выбыли из гонки. Поэтому они (команда В.ЯНУКОВИЧА - УНИАН) пытаются всеми способами сохранить то десятипроцентное преимущество, которое получили по итогам первого тура», - сказал политолог.

По его мнению, «произнесение ТИМОШЕНКО в эфире слов «сексизм», «идиосинкразия» и тому подобное может привести его (В.ЯНУКОВИЧА) в состояние глубокого эмоционального шока». Т.БЕРЕЗОВЕЦ считает, что сейчас штаб Партии регионов «ищет формулу того, что они в конечном итоге назовут теледебатами». По его мнению, скорее всего, это будет участие В.ЯНУКОВИЧА в прямом эфире, куда будут приглашены заранее отобранные журналисты и эксперты, заранее составлен список вопросов.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что теледебаты - это одна из самых открытых и эффективных форм сравнения позиций кандидатов, их подходов, их программ, их политических взглядов. Во многих странах это не только требование, но и политическая традиция. Однако, по его мнению, необходимо учитывать специфику украинской политики. «Уровень дискуссии на президентских выборах 2010 крайне низок, кандидаты ведут себя очень эгоистично, ограничиваясь только предвыборными лозунгами. Никто из них не смог полноценно предложить свою программу, а те попытки, которые были, выглядели фрагментарно», - отметил эксперт.

По его словам, есть риск, что на этих дебатах проявятся не столько устоявшиеся позиции, сколько заготовленные политические технологии.

Также А.ЕРМОЛАЕВ считает, что существует высокий риск того, что дебаты превратятся просто в информационный скандал, в котором пострадают не только сами участники, но и зрители.

Поэтому политолог констатирует, что полноценные дебаты между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО вряд ли состоятся.