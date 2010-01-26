Тигипко не откажется от должности премьера

Сергей ТИГИПКО, занявший третье место по результатам первого тура выборов Президента Украины, заявляет, что не будет отказываться от должности премьер-министра в случае поступления такого предложения от “Президента Юлии ТИМОШЕНКО или Президента Виктора ЯНУКОВИЧА”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал сегодня в заявлении для прессы.

«Если кто-нибудь – Президент ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧ – смогут собрать в парламенте парламентское большинство и предложить мне должность премьер-министра, отказываться от этого, безусловно, я не буду», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время С.ТИГИПКО отметил, что его не интересует должность ради трудоустройства, и он готов к публичным договоренностям по этому поводу исключительно под пакет реформ, которые нужно осуществлять в стране.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что пришел в политику для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине.

«Что делать - мне абсолютно понятно. Стране нужны перемены», - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что в государстве нужно провести модернизацию как политики, так и экономики и социальной сферы.

Он отметил, что не будет оставаться в стороне от этих процессов, и потому не будет отказываться от должности премьера.

«Я хорошо понимаю, насколько важна позиция премьер-министра в проведении тех изменений, которые нужны сегодня стране», - сказал С.ТИГИПКО, отметив, что он готов и к непопулярным шагам ради реализации необходимых реформ.

«Нужно проводить непопулярные реформы и объяснять людям, к каким положительным последствиям со временем они приведут», - сказал он.

При этом С.ТИГИПКО еще раз подчеркнул, что вопрос трудоустройства его не интересует.

«Когда мы говорим о таких серьезных делах, безусловно, речь должна идти о пакетном соглашении. И в этом пакете, в первую очередь, должна быть четкая и понятная для всех людей антикризисная программа – те законы, которые необходимо будет принять для того, чтобы выполнить эту программу», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что только после этого можно говорить о кадровых назначениях, которые станут «ответом на то, каким образом реализовывать эту программу».

Также С.ТИГИПКО отметил, что все переговоры должны проходить абсолютно публично. «Ни на какие подковерные заговоры ни до второго тура, ни после второго тура я не пойду», - сказал он.