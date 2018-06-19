Луценко, переодетый гетманом, излучал уверенность в победе (фоторепортаж)

Ряженые смачно и от души проехались по агитации кандидатов в президенты: «Скрізь навішали біл-борди, а на них – бандитські морди!”… В Яремче выступил «Звездный вертеп»…

Несмотря на 30-градусный мороз, несколько сотен местных жителей и туристов отложили горные склоны и пришли проникнуться украинскими традициями. В городе Яремче в выходные проходил очередной «тур» Всеукраинского четвертого фестиваля вертепов «Карпатия», Явке народа на площадь Яремчи способствовала творческая встреча в местном клубе с известными людьми нашей страны.

18 фольклорных коллективов из разных городов Украины разогревали публику у сцены.

Финалом же театрализованного шоу стало костюмированное выступление известных деятелей искусств Богдана Бенюка, Евгения Нищука, Виталия и Дмитрия Капрановых, сдобренное участием нардепов Юрия Стеця, Олеся Дония, Владимира Арьева.

При этом не обошлось без намеков на политику. «Ряженые» смачно и от души проехались по агитации кандидатов в президенты: «Скрізь навішали біл-борди, а на них – бандитські морди!” Кроме того, выступая в образе подручного Иуды, один из нардепов уж очень сильно смахивал и по фразам, и по интонации, и по сравнениям на одного небезызвестного политика…

Не удержался от иронии в адрес определенного круга отечественного политикума и нынешний глава МВД Юрий Луценко, чье ведомство, кстати, вместе с ивано-франковской и яремчанской властями посодействовали организации «Звездного вертепа». «Это действо, которое происходит здесь, в Яремче, еще раз доказывает, что мы сильные, мы украинцы, и мы победим, – сказал Луценко, переодетый гетьманом. – Потому что победы нам так нужны… Знаю, что эти морозы, которые не испугали нас здесь, в Яремче, вытравят всю нечисть, которая бросила вызов Украине. Знаю, что победим, потому что уже трижды побеждали».

…«Вертеп» закончился. Артисты приобрели прежний облик, стерши грим с лица и став узнаваемыми. А вот сотрут ли грим с лица участники затянувшегося «политического «Вертепа»?

Евгений Демьянов

Фото УНИАН