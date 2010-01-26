Шкиль считает, что Янукович нанял отсталых технологов

Заявление Партии регионов о якобы подготовке «антидемократическими силами» «актов вандализма» на Западе Украины является предвыборной технологией, направленной на снижение явки избирателей во втором туре выборов Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

«Партия регионов знает, что полностью проигрывает выборы в Западной Украине. Максимум, на что они могут рассчитывать, так это посодействовать неявке избирателей, но я уверен, что во втором туре процент их голосов здесь будет значительно меньше, чем в первом туре», - отметил А.ШКИЛЬ.

По его мнению, заявления «регионалов» - это грязные, бессмысленные технологии конца 90-х годов.

«Партия регионов должна понимать, что в Западной Украине есть большое неприятие идей, которые они провозглашают: это и ЕЭП, вопрос Единого таможенного союза, языковые вопросы и тому подобное», - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов заявила, что «штабами БЮТ и другими антидемократическими силами готовятся акты вандализма против памятников национал-патриотам в Западной Украине.