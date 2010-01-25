В ЦИК напомнили: соцопросы до второго тура - под запретом

Обнародования информации о результатах опроса общественного мнения относительно кандидатов на пост Президента запрещены за 15 дней до дня повторного голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Есть норма закона, что на протяжении 15 дней до дня выборов запрещено подавать результаты опроса мнения граждан относительно поддержки того или другого кандидата до проведения голосования», - сказал А.МАГЕРА.

По его словам, эта норма закона касается не только дня голосования на выборах Президента Украины 17 января, но и во время второго тура. «То есть, за 15 дней до 7 февраля запрещено подавать любые результаты социологических опросов», - сказал заместитель председателя ЦИК.