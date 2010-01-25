В ПР опасаются, что проломленные сегодня головы - не последние

События на полиграфкомбинате «Украина», обеспечивающем печать бюллетеней на выборы Президента Украины, убедительно показывают, что премьер-министр, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО, «понимая, что честно выиграть президентские выборы она не сможет, взяла курс на дестабилизацию ситуации, на фальсификацию выборов и на их срыв», говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном агентству УНИАН.

Как заявляют в Партии регионов, смена руководства полиграфкомбината происходила «с целью фактического захвата этого предприятия и получения права бесконтрольно печатать бланки избирательных бюллетеней».

В заявлении сказано, что после того, как Ю.ТИМОШЕНКО убедилась, что сменить руководителя, «который в это время находится на больничном, законным путем невозможно, на полиграфкомбинат «Украина» в течение недели готовилась, а затем была осуществлена самая настоящая рейдерская атака».

«Несмотря на то, что имеются решения Киевского окружного административного суда, запрещающие Кабинету министров, Министерству внутренних дел любые действия по смене руководителя предприятия, тем не менее, была разработана операция, которая начала реализовываться в ночь с воскресенья на понедельник», заявляют в Партии регионов.

Как утверждают авторы заявления, «в 5.30 утра бойцы военизированной организации «Щит» под прикрытием милиции Шевченковского района с использованием всего арсенала незаконных методов вторжения осуществили штурм государственного полиграфкомбината «Украина».

«Без предъявления каких-либо разрешительных документов неизвестные молодчики без каких-либо знаков различия вторглись на территорию, ломали двери, избивали охрану, грубо обращались с народными депутатами Украины», при этом «милиция на все это никак не реагировала, что уже само по себе является должностным преступлением», - подчеркивают в Партии регионов и добавляют: «Преступлением, за которое, безусловно, после выборов абсолютно все должностные лица понесут должную ответственность, включая уголовную».

В Партии регионов убеждены, что «за две недели до выборов никаких изменений, никаких вмешательств в деятельность этого комбината быть не должно». «Это предприятие должно находиться под охраной СБУ, а весь технологический процесс изготовления бюллетеней должен строго контролироваться»,- сказано в заявлении.

В Партии регионов утверждают, что во время событий на полиграфкомбинате пострадали работники охраны госпредприятия - «две проломленные головы, несколько сломанных рук, отравления от применения слезоточивого газа…».

«Все происшедшее – это всего-навсего маленькая репетиция того плана по дестабилизации обстановки, который намечен Ю.ТИМОШЕНКО на второй тур президентских виборов», считают в Партии регионов.

Партия регионов обратилась к генеральному прокурору и председателю СБУ «с требованием прекратить творящийся произвол». «Мы требуем, чтобы прокуратура возбудила по факту абсолютно противоправного действия, невыполнения решения суда уголовное дело, провела как можно более оперативно расследование, привлекла виновных к ответственности, включая самые серьезные меры пресечения», сказано в заявлении.

Партия регионов обращается к Президенту Украины с требованием, чтобы он как гарант Конституции отреагировал на такие «абсолютно незаконные действия, проводимые по прямому указанию ТИМОШЕНКО».

В заявлении подчеркивается: «Если не будут немедленно предприняты решительные меры, связанные, в том числе, с применением соответствующих санкций в отношении этих бандитов, то мы прямо поставим вопрос о возможности сохранения конституционного порядка в стране».