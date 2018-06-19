Вехи недели. Тимошенко клянется электорату, Ющенко снова обещает вернуться

Нынешнего Президента ожидает выбор между тяжелой работой для сохранения статуса политического игрока и скорым забвением… Яценюк обещает возглавить оппозицию Януковичу…

Итоги первого тура президентских выборов открыли большие политические торги и спровоцировали парад суверенитетов выбывших в первом туре кандидатов. Завершение президентской карьеры Виктора Ющенко демонстративно отпраздновали в Москве, дав отмашку на выезд в Киев посла Михаила Зурабова.

Аномально спокойный первый тур президентских выборов позволил финалистам второго раунда противостояния приступить к активным действиям, не дожидаясь официального обнародования Центризбиркомом итогов голосования. Картина и без того понятна: Виктор Янукович имеет 10-процентный гандикап, и в качестве вождя оппозиции не обязан принимать непопулярные решения. Его задача сегодня – обещать и стимулировать сторонников принять участие в голосовании. На Липской провели традиционный разбор полетов после голосования 17 января, но громко выносить сор из избы не стали.

Решили не оспаривать итоги первого голосования и представители БЮТ, также проведшие награждение непричастных и наказание невиновных. «Сердечники» объяснимо не хотят терять времени на судебное противостояние, ведь каждый день для Юлии Тимошенко – на вес золота. Неслучайно Юлия Владимировна встретила День соборности в Галичине, где клялась тамошнему электорату в нерушимой приверженности национал-демократическим ценностям. На общенациональном уровне заметно нервничающая премьер оперативно предложила Сергею Тигипко возглавить правительство после своего избрания главой государства, решив не откладывать «ход портфелем» в долгий ящик. Хотя Сергей Леонидович не торопится соглашаться на заманчивое предложение своей землячки, его электорату такое повышение, безусловно, может показаться лестным. Не забывает делать реверансы в адрес лидера «Сильной Украины» и Виктор Янукович. Финалисты президентской кампании понимают, что премьерский портфель – это на сегодня лишь красиво оформленный вексель, который при случае можно и аннулировать.

И Тигипко, и его менее удачливый собрат по сегменту «третьей силы» Арсений Яценюк уверяют, что поддерживать фаворитов не станут. Арсений Петрович даже пообещал возглавить оппозицию Президенту Януковичу, не уточнив, куда в таком случае денется Тимошенко. Да и другие кандидаты в президенты, выбывшие в первом туре, не торопятся кланяться в пояс тем, из кого украинцам 7 февраля придется выбирать нового главу государства.

Уходящий Президент Виктор Ющенко уже заявил, что готов покинуть свой пост, но не собирается уходить из большой политики. Виктор Андреевич с плохо скрываемой грустью прокомментировал итоги первого тура выборов, а его соратники продолжают публично утешать гаранта Конституции возможностью пролонгации его полномочий на время определения Президента-2010 в судебных разбирательствах. Впрочем, Ющенко обещает уже после второго тура объявить о запуске нового политического проекта. Эта процедура чем-то будет напоминать смотр полководцем потерпевшей поражение армии. Остатки «Нашей Украины», неприкаянный Конгресс украинских националистов и еще несколько национал-демократических проектов готовятся объединиться вокруг Виктора Андреевича для участия в местных и возможных досрочных выборах. Причем ситуация такова, что времени на сибаритство у Ющенко не много. Его ожидает выбор между тяжелой работой для сохранения статуса политического игрока и скорым забвением. Одного награждения Степана Бандеры званием Героя Украины для сохранения в большой политике Виктору Андреевичу определенно не хватит.

По большому счету, позиции Ющенко сейчас несколько хуже, чем у Тигипко – рейтинг ниже, а внятная парламентская поддержка отсутствует. Верховная Рада в период между первым и вторым турами президентских выборов оказалась неспособной изменить правила избрания главы государства, на чем настаивала фракция БЮТ. Зато оппоненты «сердечников» отправили в отставку достигшего пенсионного возраста члена Центризбиркома Анатолия Писаренко, никого не назначив взамен. Вернувшийся в парламентский президиум Владимир Литвин начал готовиться к практически невыполнимой миссии миротворца в президентской кампании-2010. Владимира Михайловича подстегивают к активным действиям распространяющиеся слухи о проведении досрочных парламентских выборов или возможном переформатировании коалиции в Верховной Раде. При любом из описанных сценариев спикерское кресло становится несколько шатким, а результат, показанный Литвином 17 января, не вселяет в него оптимизм.

Владимир Михайлович постарался использовать в своих интересах лютую зиму, организовав наступление на киевскую власть. Совсем не прочь поддержать столично-революционный порыв спикера представители БЮТ и НУ–НС, но в целом парламентариями идея увольнения Леонида Черновецкого так и не овладела. Кстати, Леонид Михайлович не радует миллионы столичных жителей не только работой коммунальных служб, но даже появлением на людях. Скорее всего, публичная экзекуция столичного градоначальника отложена на период после избрания главы государства, а его кресло может стать то ли утешительным призом проигравшему, то ли разменной монетой в политическом торге. Накопившееся недовольство Черновецким напоминает «козырек» в горах, способный обрушиться лавиной после громкого хлопка.

Ожидается прибытие в Киев российского посла Михаила Зурабова. Бывший член ельцинской «Семьи», отметившийся на посту министра социальной политики монетизацией льгот, может рассматривать назначение в украинскую столицу не как понижение, а как новый виток в политической карьере. Виктор Ющенко уже дал понять, что не станет принимать верительные грамоты, подписанные «на деревню дедушке», поэтому Зурабову придется продемонстрировать свои дипломатические таланты сразу после прибытия на украинскую землю. Конечно, если в Кремле снова не передумают.

Евгений Магда