Наша Украина встала в очередь за отставкой мэра Киева и городского совета

В Соломенском районе столице 27 января состоялось собрание граждан по поводу создания инициативной группы для сбора подписей за проведение референдума по отставке мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуску Киевского городского совета.

Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на пресс-службу блока «Наша Украина» в Киевсовете.

На этом собрании 127 киевлян создали пятую инициативную группу по отставке руководства города.

Как сообщал УНИАН, в столице уже созданы четыре инициативные группы по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва:

- при поддержке БЮТ создана группа, в состав которой вошли 210 человек;

- 54 человека вошло в группу, созданную при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос громади Києва», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединений депутатов Киева «Рада», «Пора»;

- при поддержке партии "Реформы и порядок" создана инициативная группа из 216 человек

- и партии "Яблуко" – 178 человек.