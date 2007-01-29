Официальная пресса и завтра выйдет без закона о Кабмине

Официальные издания "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр" завтра не будут публиковать Закон «О Кабинете министров Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в этих изданиях.

Как сообщал УНИАН, сегодня на веб-сайте Верховной Рады Украины обнародован Закон Украины "О Кабинете министров Украины". Пресс-служба ВР отмечает, что закон обнародован в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины. “Таким образом, состоялся предусмотренный Конституцией Украины юридический факт, предшествующий завершению процедуры вступления в силу данного Закона”, - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА в комментарии УНИАН отметила, что веб-сайт Верховной Рады не является официальным средством массовой информации, на котором могут обнародоваться нормативные акты. Она напомнила, что существует указ Президента, определяющий порядок официального обнародоваания законов, принятых парламентом, актов ВР, Кабинета министров, Президента. В соответствии с этим указом, а также в соответствии с ч.5 ст.94 Конституции Украины, вышеуказанные документы могут обнародоваться в официальных печатных изданиях, таких как «Офіційний вісник України», «Голос Украины», «Урядовий кур’єр» и «Відомості Верховной Рады».

В свою очередь член Высшего совета юстиции Александр ЗАДОРОЖНИЙ в комментарии УНИАН выразил сомнение, что публикацию Закона о Кабинете министров на веб-сайте ВР можно считать официальной.

«Официальным голосом парламента является газета «Голос Украины». Что касается официального веб-сайта, то его статус не понятен и нигде не зафиксирован. Я бы остерегся считать эту публикацию официальной», - сказал А.ЗАДОРОЖНИЙ.