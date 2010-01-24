«The Economist» назвал лучший выбор для Украины

Кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО в нынешней ситуации является лучшим выбором для Украины, отмечает в редакционной статье британское издание «The Economist».

«Она (ТИМОШЕНКО) - очень талантливый политик, которая способна внедрять жесткие реформы. Ни один из кандидатов не является убедительным, оба имеют недостатки, но, учитывая все факторы, она - лучший выбор», - говорится в публикации, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Характеризуя лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, «The Economist» подчеркивает, что он не признает, что пытался сфальсифицировать выборы в 2004 году.

«У него бандитское прошлое, включая два срока заключения. У него нет никаких намеков на интеллект или политическую смекалку, которые нужны успешному Президенту», - пишут авторы статьи о В.ЯНУКОВИЧЕ.

При этом издание подчеркивает, что нового Президента ожидают огромные задачи, включающие укрепление государственных институтов; обеспечение того, что правительство сможет нормально функционировать; сотрудничество с МВФ для возобновления финансового доверия к Украине; стимулирование более открытой конкуренции, большей прозрачности в бизнесе и меньше коррупции.

«Новый Президент также должен более гармонично, нежели ЮЩЕНКО, работать с россиянами, но не оставляя за ними возможностей влияния», - констатирует «The Economist».

Эта публикация под названием «Померанч и два лимона» является позицией редакции издания, и на Западе такие публикации называют «endorsement», отмечают в пресс-службе БЮТ.