Яценюк придумал как снять с выборов и Тимошенко, и Януковича

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал сегодня в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон «О выборах Президента Украины» (относительно учета голосов избирателей, которые не поддержали ни одного кандидата).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, в законопроекте предлагается считать второй тур выборов недействительным, если в повторном голосовании примет участие меньше половины общего количества избирателей Украины и/или если «против обоих кандидатов» проголосуют большинство избирателей, принявших участие в голосовании.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая редакция Закона «О выборах Президента Украины» позволяет получить пост Президента Украины кандидату, которого во время повторных выборов не поддерживает большинство избирателей Украины. В документе отмечается, что искажение волеизъявления возможно, даже если большинство избирателей прямо выскажутся против обоих кандидатов, поставив в бюллетенях отметки напротив графы «не поддерживаю ни одного из кандидатов».

А.ЯЦЕНЮК считает, что этот пробел в законодательстве не позволяет гражданам реализовать свои конституционные права. Учитывая это, убежден А.ЯЦЕНЮК, существует реальная угроза реализации действительного народного волеизъявления во время повторных выборов Президента Украины в 2010 году и всех последующих выборов.

В законопроекте А.ЯЦЕНЮКА также предусмотрена возможность лишить кандидатов, принимавших участие во втором туре голосования, которое не состоялось, права принимать участие в следующих повторных выборах на пост Президента.