В ЕЦ говорят, что Верховная Рада тоже нуждается в независимом оценивании

Заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ считает, что парламент нуждается в “независимом оценивании открытыми списками”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Предвыборная лихорадка, к сожалению, нехорошо пошутила над ожиданиями миллионов педагогов, учеников и их родителей», - сказала Л.ОРОБЕЦ, комментируя итоги рассмотрения в парламенте во втором чтении законопроекта №4241, которым предусмотрено введение внешнего независимого оценивания качества образования и установление ответственности за злоупотребления в этой сфере.

«Для нормирования ключевых достижений образовательной реформы не хватило около 20 голосов народных избранников. Последовательности фракции Блока Литвина, которая в очередной раз поддержала позицию педагогов в Верховной Раде, на этот раз оказалось мало. Как и в марте этого года при рассмотрении аналогичного правительственного проекта, кто-то из нардепов не добежал до сессионного зала из буфета, а кто-то так и не успел доехать из регионов, где готовил электорат ко второму туру президентских выборов», – сказала народный депутат.

«Продолжает удивлять подход КПУ и ПР, которые только по им понятным причинам в который раз не голосуют за ВНО. Трудно представить, как они будут объяснять такую позицию 80% украинцам, которые поддерживают внешнее тестирование, и 72% абитуриентам, которые надеются на него как на эффективное противодействие коррупции при поступлении», – сказала председатель подкомитета по вопросам базового образования профильного комитета парламента.

По словам политика, подобное голосование народных избранников, которое было 10 месяцев назад, когда проект №4241 поддержали в первом чтении, в который раз заставляет задуматься над способностью нынешнего состава Верховной Рады отвечать на ключевые вызовы сегодняшнего дня, в том числе образовательной реформы. «Только безотлагательное внедрение избирательной реформы, инициированной “Единым Центром”, которая предусматривает голосование по открытым спискам, вернет во власть профессионалов, способных не только проникаться проблемами граждан, но и эффективно их разрешать», - сказала Л.ОРОБЕЦ.