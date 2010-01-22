Путин: в России нельзя допустить «украинизации» политической жизни

Премьер-министр России, лидер партии власти «Единая Россия» Владимир ПУТИН заявляет, что политическая система в РФ должна меняться, однако нельзя допустить ни «украинизации» политической жизни, ни тоталитаризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Госсовета в Кремле.

«Мы постоянно должны думать над совершенствованием политической системы России, своевременно вносить необходимые коррективы, но действовать, конечно, нужно в этой сфере крайне аккуратно - ни в коем случае не допустить украинизации политической жизни России», заявил В.ПУТИН.

В то же время он считает, что России нельзя скатываться и в сторону тоталитаризма и деспотизма.

«А такое на постсоветском пространстве тоже, к сожалению, есть», - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, изменения в политической системе России должны быть своевременными.

«Мир меняется, и не меняться вместе с ним неправильно. Правильно - меняться. И делать это, конечно, нужно только своевременно», - сказал премьер РФ.

«Мы всегда в России исходили из того, что нам нужна устойчивая политическая система, чувствительная к изменениям, происходящим в мире и в нашей собственной стране. Но такая политическая система, которая, безусловно, гарантировала бы нам суверенитет», - подчеркнул В.ПУТИН.