Ученые во главе с Патоном призывают проголосовать за «адекватный выбор»

Представители научной интеллигенции во главе с Героем Украины Борисом ПАТОНОМ призывают украинцев избрать главой государства Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, под соответствующим обращением, которое было обнародовано 21 января в помещении Национальной академии наук, подписалось более 20 выдающихся отечественных ученых.

В обращении ученые отмечают, что «сейчас Украина снова очутилась на перепутье. Каждый из нас 7 февраля 2010 года будет избирать свой путь в будущее нашей Родины». «Мы, представители украинской интеллигенции, избираем путь интеллектуального развития, путь реформ и построения европейского государства, которым будут гордиться грядущие поколения граждан Украины. В конце концов, мы избираем тот путь развития, на котором интеллект и совесть будут решать судьбу каждого из нас. Поэтому в этот важный момент в истории Украины мы призываем вас, дорогие соотечественники, поддержать наш выбор и избрать Президентом Украины Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО», - говорится в обращении.

Как отметил президент НАН Украины Б.ПАТОН, выборы Президента имеют большое значение для нашей страны и ее будущего. По его мнению, именно Ю.ТИМОШЕНКО способна вернуть украинцам уверенность, надежду, консолидированность. Б.ПАТОН отметил, что во время масштабного экономического кризиса правительство Ю.ТИМОШЕНКО сделало все возможное, чтобы предотвратить значительное падение экономики, сделав ставку на науку, в частности на инновации.

«Правительство и лично Ю.ТИМОШЕНКО подтверждают глубокое понимание этого вопроса, постоянно уделяют ему большое внимание, благодаря чему Украина, наконец, может сдвинуться с места в своем развитии», - отметил президент НАНУ.

В свою очередь, директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины, академик Ярослав ЯЦКИВ, подчеркнул, что «на протяжении последних двух лет, несмотря на жесткий экономический кризис, все были свидетелями, как правительство пыталось решить целый пакет важных вопросов».

Комментируя ситуацию накануне второго тура президентских выборов, директор Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М.Рыльского НАН Украины Анна СКРЫПНИК отметила, что, «к сожалению, мы сейчас перед таким выбором, что если он будет неадекватным, то мы можем втянуть страну в бесконечное противостояние». «Мы должны избрать то лучшее, что будет содействовать развитию нации. Те действия, которые совершала Ю.ТИМОШЕНКО как руководитель правительства на протяжении последних лет в отношении Национальной академии, ее поддержка, поддержка инновационного развития, говорят о том, что она понимает научные приоритеты и значение развития науки для государства в целом», - отметила А.СКРЫПНИК.

Как сообщили УНИАН в НАН Украины, это обращение открыто для подписания.