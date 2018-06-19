Председатель комитета избирателей: Фальсификаторы ищут более утонченные механизмы

То, что произошло, не красит наш ЦИК... Процесс выборов среди заключенных контролируют авторитеты и воры в законе, а не администрация…

На вопросы УНИАН ответил Александр Черненко – председатель Комитета избирателей Украины, организации, которая на протяжении пятнадцати лет внимательно наблюдает за процессом народного волеизъявления в Украине.

Господин Черненко, эксперты и наблюдатели сделали вывод, что первый тур выборов в Украине прошел плюс-минус честно. Вы разделяете эту оценку?

Те угрозы фальсификаций, которых мы ждали, не исполнились. Одиночные случаи, когда с участков выносились чистые бюллетени, были. Но это не приобрело массовый характер. В то же время такой спокойный характер первого тура не означает, что вероятные опасности снимаются с повестки дня. Думаю, что какие-то технологии манипулирования испытывались на первом туре как пилотные проекты. И думаю, во втором туре такие вещи будут применяться.

Какие именно технологии вы имеете в виду?

Это и подкуп избирателей, и карусели, и срыв выборов на отдельных участках, где очевидна поддержка одного из кандидатов. На тех участках будут срываться выборы. Пути для срыва могут быть разные.

Также не исключено, что будут проштамповываться бюллетени, где напротив какого-то из кандидатов будет значиться: “Выбыл”. Такие случаи зафиксированы в первом туре в Сумской области с Анатолием Гриценко, а также в Николаевской и в Донецкой областях с другими кандидатами. Это направлено не так против кандидата, как для того, чтобы испортить бюллетени, чтобы своевременно не начать голосование.

Как иллюстрацию могу навести срыв выборов в 91-ом округе – из-за отсутствия кворума на участке. Это когда определенный кандидат отзывает своих представителей, покупает представителей другого кандидата и комиссия просто не может собраться, чтобы начать голосование. На таких участках выборы могут признаваться недействительными.

Опять же, в этот раз мы не увидели фальсификаций во время голосования на дому, но это потому что общая картина по Украине была более-менее в пределах общепринятой – три процента “надомников”. Но были участки, где количество таких избирателей зашкаливало. И поэтому я не исключаю, что голосование на дому как технология будет применяться во время второго тура. Относительно нормы закона, который дает возможность включать людей в список избирателей в день голосования... В первом туре в список включали тех людей, кто должен был голосовать. Но в принципе проконтролировать процедуру тяжело. И думаю, во время второго тура это может стать механизмом для фальсификации. Конечно, подкуп будет. Это будет делаться предварительно – в селах, в общежитиях.

Под “каруселью” вы имеете в виду технологию, когда человек на входе получает заполненный бюллетень, бросает его в урну, а выносит свой чистый и отдает “кому следует”?

Да, но этот способ – позавчерашний день. И я не видел, чтобы это было массовым явлением.

Как вы прокомментируете тот факт, что заключенные в своем большинстве проголосовали не за Януковича, а за Тимошенко?

Если раньше, в 2004 году, голосование контролировалось руководством пенитенциарных мер, то 2007 год показал, что процесс выборов среди заключенных контролируется авторитетами и ворами в законе. Администрация в выборы практически не вмешивается. Хотя знаю, что в избирательных штабах были определенные программы передать чай и папиросы заключенным, чтобы задобрить их. Но таких избирателей всего какая-то тысячная частица от общего количества. Если даже они все проголосуют за кого-то одного, то не думаю, что это повлияет на результаты выборов.

Выходит, что наконец наши политики слезли с деревьев, прекратили ночью открывать урны для голосования, фальсифицируя результаты, давить на людей, совершать откровенные преступления. Еще не Европа, но уже прогресс?

Система давления работала и была результативна, когда и милиция, и админресурс, и деньги действовали вместе. Сейчас у каждого кандидата свой админресурс. Когда у одного лица и власть, и деньги, а у другого – немного денег, это не сопоставимо. Когда в стране есть своего рода режим демократии и у каждого есть свой собственный админресурс, то кандидаты уже действуют не катком, а более технологически. Конкурентная среда вынудила политиков искать не такие грубые, более утонченные механизмы.

Но им также можно противодействовать. Например, знаю, что в некоторых общежитиях студентам обещали деньги, если они принесут фото бюллетеня в мобильном телефоне, где будет сфотографировано, что они проголосовали за определенного кандидата. Но студенты уже “продвинутые”. Один, например, может проголосовать, чтобы заплатили. А затем разослать всем фото своего бюллетеня, чтобы люди проголосовали, как хотят, но продемонстрировав “фальшивое” фото, взяли деньги.

Еще есть методы избежания фальсификации. Это когда берется прозрачная обертка, скажем, от папиросной пачки, на ней наносится галочка, обертка прикладывается к бюллетню напротив конкретного кандидата, фотографируется, потом обертка выбрасывается, и избиратель голосует, как хочет. На любую технологию есть антитехнология...

Проясните эту непонятную ситуацию с грузинскими наблюдателями. Против них явно выступали представители Партии регионов. Но чем именно они могли представлять опасность для комиссий Януковича на Донбасе и как помочь БЮТ?

Чем больше наблюдателей – любых, – тем более демократичен избирательный процесс. Очень часто международные наблюдатели, даже когда они просто присутствуют на участках, определенным образом, психологически влияют на членов комиссии.

Думаю, бютовцы не смогли “закрыть” избирательные комиссии на Донбассе. Потому что что бы там не говорили, местные наблюдатели определенным образом зависимы от местной власти. А грузины – люди не из космоса, даже не из Западной Европы. Грузины знают язык, понимают технологию, они проходили через нечестные выборы, и могли бы быть эффективными.

Напомню, свыше трехсот грузин, которых не пустили, уже были в Донецкой области на выборах 2007 года и очень часто предотвращали серьезные нарушения. Очевидно, помня опыт 2007-го, в штабе Юлии Тимошенко решили попросить наблюдателей повторить эту работу. Но их еще на этапе регистрации отсеяли. Мол, это грузинский спецназ...

Но никаких инцидентов там не было, кроме избиения грузинского журналиста. Все прошло более-менее спокойно. Прогнозы Партии регионов не оправдались, никаких грузинских боевиков не было. Насколько мне известно, там была часть людей из органов внутренних дел. Если бы их завозили с целью провокации, то они бы имели место.

То, что произошло, не красит наш ЦИК. Они же отказали в регистрации даже председателю грузинского Центризбиркома и депутатам парламента. Отказали, несмотря на то, что приезд в гости коллеги из ЦИК на выборы в соседнюю страну – это нормальный опыт, традиция. А когда тупо не регистрируют – ну что тут скажешь?..

В ЦИК в настоящее время восемь членов ориентированы на Януковича (из четырнадцати имеющихся, должно быть пятнадцать). Какую роль играет состав ЦИК на этих выборах?

Да, есть восемь человек, которые принимают решение синхронно. Эти решения являются сомнительными с точки зрения законодательства. А на выборах Центризбирком играет более чем решающую роль.

И хотя у Партии регионов там большинство, оппоненты Януковича могут заблокировать заседание. Председательствует на заседании либо глава ЦИК, либо его заместители. Ни Шаповал, ни Усенко-Черная или Магера в большинство Януковича не входят. Поэтому, с одной стороны, Янукович в ЦИК имеет большинство, с другой – есть руководство, лояльное к другому кандидату, которое имеет блокирующий пакет. Поэтому возможно серьезное противостояние.

Сейчас все события происходят вокруг того, чтобы завести нового члена ЦИК. Его присутствие может нарушить баланс – если он будет лоялен к Януковичу (а без голосования ПР в Верховной Раде не хватит голосов назначить нового члена). Насколько мне известно, ведутся неоднозначные переговоры с Шаповалом – чтобы он держал нейтралитет... Если Шаповал плюс еще один член добавятся к большинству Януковича, тогда ЦИК сможет собираться и объявлять результаты выборов, независимо от того захотят ли этого члены комиссии, которые смотрят в сторону другого кандидата.

Хорошо это или плохо – будет видно. Представьте ситуацию, если ЦИК раздроблен. Если действительно выборы пройдут более-меньше нормально, а ЦИК не сможет установить результат только потому, что члены ЦИК не приходят на заседание. Все будет зависеть от того, как пройдет второй тур выборов.

При минимальном разрыве каждый из кандидатов будет говорить о своей правоте.

БЮТ кричит, что изменения к закону о выборах дают возможность манипулировать волеизъявлениям. Но в июле 2009 года фракции БЮТ и “Регионов” данный закон принимали. Как говорят, видели глаза, какой закон принимали, – теперь наслаждайтесь.

Абсолютно согласен. Всем экспертам эти проблемы были очевидны еще в июле, когда закон рассматривался. Мы говорили об этом на всех круглых столах. Нам в ответ говорили: да нет, данный закон принимается, чтобы Президент не сфальсифицировал выборы.

принимали в авральном порядке. (Ночью с 16 на 17 января суд принял решение о запрете голосовать на дому без медицинской справки и не внес ограничения относительно включения избирателей в списки. – Авт.). И это еще больше запутывает избирателей.

Еще на этапе принятия закона в том же БЮТ были Андрей Шевченко, Сергей Подгорный, которые вносили нормальные поправки, пытаясь дезавуировать те изменения, о которых Портнов с Лавриновичем договорились... Договорились и обманули самих себя...

И как вели себя участковые комиссии? Чем они руководствовались во время первого тура – законом или решением судов?

Люди были дезориентированы. Особенно дискуссионной была норма относительно возможности – невозможности включения в список избирателей в день голосования. Закон говорит, что можно, но не расписывает механизма до конца...

ЦИК говорит другое, потом его решение частично отменяется. Часть комиссий включала людей в списки, часть – не включала. И это внесло хаос в избирательный процесс.

Для нас главное – включать в список тех, кто имеет право проголосовать. Комиссия формально нарушает процедуру, но не нарушает конституционное право на волеизъявление.

Беседовала Лана Самохвалова