Тигипко: вопрос премьерства не отвергаю и готов рискнуть своим именем

Сергей Тигипко в интервью Би-Би-Сисказал, что готов рассмотреть «вопрос премьерства», если новый президент «извинится за популизм», однако не уточнил с кем именно из кандидатов он готов сотрудничать.

"Я хотел бы сказать, что вопрос премьерства я не отвергаю. Если приходит новый президент и скажет: "Уважаемые, выборы прошли, много было сказано, извиняюсь за этот популизм, стране нужны изменения, не боюсь непопулярных шагов", - готов их делать как премьер, скажем. Почему? Потому что вот с 97-го года, когда я только пришел в Кабинет министров, я все время слышу: «Почему мы не можем делать эти изменения?» И всегда есть объяснение. Политическое объяснение. Политическая целесообразность нам всегда откладывала эти изменения, потому что очередные выборы, выборы, выборы. И так Украина недореформированной и остается". - сказал Тигипко.

Политик отмечает, что модернизация Украины для него - суперважное задание: "Вот что для меня наиболее интересно. Если это будет – все меняется. В модерной стране более свободные люди. Не будет люмпена. Это значит, что сменятся политики – более прагматичные придут люди и так далее. Поэтому я вижу себя вот в такой конфигурации. И готов рискнуть своим именем и своим имиджем и т.п. И не боюсь я этого, потому что я смогу все объяснить людям, и они это абсолютно нормально будут воспринимать. Не просто так делать, а объяснять, объяснять и объяснять".