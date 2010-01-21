Томенко: Янукович меняет поддержку политиков на роспуск парламента

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что судьба президентских выборов будет зависеть от активности сторонников Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил в эфире программы “Точка зрения” на Первом национальном.

“Это будет борьба явок”, - сказал заместитель председателя ВР.

По его данным, команда В.ЯНУКОВИЧА вела переговоры с кандидатами в президенты Сергеем ТИГИПКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, предлагая упомянутым политикам договориться о досрочных парламентских выборах в обмен на поддержку их избирателями В.ЯНУКОВИЧА во втором туре.

“Вопрос о роспуске парламента актуализируется”, – заявил Н.ТОМЕНКО.

Отвечая на вопрос, как именно Ю.ТИМОШЕНКО собирается вести избирательную кампанию до второго тура, заместитель председателя ВР отметил, что будут привлекаться известные представители национальной интеллигенции, моральные авторитеты, такие как Левко ЛУКЬЯНЕНКО для мобилизации избирателей и увеличения их активности.