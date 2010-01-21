Киевэнерго обвиняет своих клиентов в перебоях с электроснабжением

До сих пор в центре столицы по улице Городецкого не налажено стабильное электроснабжение, сообщили УНИАН жители дома №11. Перебои с электроснабжением отмечаются уже несколько недель.

В пресс-службе акционерной компании “Киевэнерго” УНИАН заявили, что к перезагрузке электросетей столицы приводит “невыполнение предписаний” Киевэнерго.

“Киевэнерго уже не один год предупреждает владельцев домов в центре столицы, в частности по улице Городецкого, о необходимости немедленно улучшить схему электроснабжения, – цитирует пресс-служба АК технического директора акционерной компании “Киевэнерго” Александр ЗАЙЦЕВА. – Именно невыполнение предписаний Киевэнерго приводит к постоянным отключениям в квартирах жителей, ведь электросети там работают с двойной нагрузкой”.

«Особенностью электропотребления центра столицы, страдающего от перегрузок сетей, является активное использование подогрева пола, включение домашних джакузи и саун. Но не каждый владелец недвижимости в центре столицы спешит получить разрешение Киевэнерго об увеличении нагрузки электросетей, как того требует законодательство», – сказал О.ЗАЙЦЕВ.

В пресс-релизе АК “Киевэнерго”, переданном УНИАН, также напоминается, что электропотребление в Киеве растет ежегодно, в среднем на 7%. Особая нагрузка в электросетях наблюдается в зимний период, “поскольку жители включают электронагревательные приборы”. “Законодательство, – говорится в пресс-релизе, – запрещает потребителям самовольно увеличивать нагрузку в электросетях свыше пределов, установленных государственными строительными нормами”.

Пресс-служба также напоминает, что электросети в центре Киева были проложены в 40–50-ые годы и рассчитаны на 2,5 кВ нагрузки на квартиру. Современные технические нормы при проектировании жилья предусматривают нагрузку как минимум 5 кВ на квартиру. Чаще жители центра Киева обращаются с просьбой увеличить мощности до 50–60 кВ, а иногда до 100 кВ на одну квартиру.

Абоненты “Киевэнерго”, которые хотели увеличить мощности, по данным пресс-службы АК, получили технические условия от энергокомпании на принятие необходимых мер: замена внутреннедомовых сетей, усиление кабеля и т.п. “Перегрузка сетей в центре столицы является результатом невыполнения предписаний Киевэнерго и самовольного увеличения объемов электропотребления без получения соответствующей разрешительной документации”, – убеждены в АК.

В то же время жительница дома №11, с которой разговаривал корреспондент УНИАН, выразила удивление такой позицией АК “Киевэнерго”. “У меня нет ни сауны, ни джакузи, – сказала она. – И я не слышала, чтобы кто-то из моих соседей их имел. Никогда не обращалась к этой коммерческой структуре, чтобы мне увеличили нагрузку, и никто меня не предупреждал о необходимости улучшить энергоснабжение – поскольку это я их должна предупреждать. Не нужно собственную беспомощность перекладывать на своих клиентов”.

Как сообщалось, летом в доме №11 по улице Городецкого через перебои с электроэнергией возник пожар, поскольку жители вынужденные были пользоваться свечами. Выгорело несколько квартир на пятом и шестом этажах (дом имеет деревянные перекрытия).

В информационной службе “Киевэнерго” УНИАН сообщили, что причина перебоев в перегорании предохранителя на подстанции. “Его меняют, а он опять горит через перегрузку”, – объяснила диспетчер.

Улица Городецкого пролегает на расстоянии несколько десятков метров от центрального офиса Киевэнерго.