Если Янукович Президент, то как будет строиться энергетическая политика с РФ?

Виктор Янукович, выступая в период избирательной кампании на телефиэрах, публично обещал: газовые контракты Украины с Россией будут пересмотрены. На пресс-конференции в следующую после дня голосования ночь журналисты УНИАН спросили его о перспективах возвращения в нефтегазовую отрасль члена его команды, отца «РосУкрЭнерго» и бывшего руководителя Нафтогаза Юрия Бойко. Виктор Янукович такой перспективы не отрицали сказал, что если найдется человек, способный снизить цену на газ для Украины хотя бы до уровня Беларуси, то он его поддержит. Еще одна новация, о которой вчера сказал Янукович – присоединение, в случае его победы, Украины к консорциуму по строительству Северного потока.

Ждут ли отечественную энергетику перемены, если Президентом станет Янукович? Этот вопрос мы задали отечественным и российским экспертам.

Александр Гудыма, советник премьер-министра, народный депутат:

В ОБМЕН НА УМЕНЬШЕНИЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ НАС ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАСЯТ В МЫШЕЛОВКУ

Конечно, энергетическую политику ждут перемены.

Десять лет начиная с 1999 года Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и все другие руководители правительств шли по пути создания своего ядерного топлива. Это совместный проект с россиянами. Но они в свое время были противниками такого завода, поскольку не хотели уменьшать зависимость Украины от России в поставках топлива. Россияне, подчеркну, пошли на строительство завода, поскольку украинское правительство играло с американцами, заключало контракты с американской компанией «Вестинхауз», создавая конкуренцию. Я убежден, что если придет Янукович, то вряд ли может идти речь о строительстве завода. Россияне нащупают слабинку. А ни Янукович, ни члены его энергетической команды не в восторге от перспективы строительства завода. Это им неинтересно.

Грядут перемены в газовой сфере. Россияне только под давлением мирового сообщества и Украины отказались от «РосУкрЭнерго». Однозначно эта структура будет восстановлена. Приход Януковича значит восстановление старой схемы посредников на рынке газа. В обмен на уменьшения цены на газ нас любезно пригласят в мышеловку. Заморозят цену на транзит на пятнадцать лет – подобный договор подписал в свое время министр Януковича Юрий Бойко. А России сейчас выгодно пропускать большие потоки газа при минимальных затратах на транспортировку. Потому что они зарабатывают на экспорте.

В конце концов, последует возвращение к идее консорциума. В обмен на подачку (уменьшения цены) мы должны будем отдать контроль над ГТС. В ближней тактической перспективе это выгодно Януоквичу, поскольку он и приближенные к нему собственники газоемких предприятий будут иметь дешевый газ. Но в стратегической перспективе это приведет к утрате Украиной ГТС.

И я бы попросил всех признать простую истину. Никогда не будет трехстороннего консорциума по управлению ГТС, как говорят кандидаты в президенты. Не будет никаких трех сторон по заключению соглашения. Газпром договорится с европейскими кампаниями, и фактический контроль будет за ним. Европе такой консорциум уже не особо нужен. Не надо прикрывать свое намерение словами «трехсторонний консорциум». Его нет. Собственником ГТС, которая его контролирует, может быть или Украина, или Россия в лице Газпрома. Нельзя быть наполовину беременным.

Михаил Гончар, руководитель энергетических программ Центра «Номос»:

БУДЕМ «ДРУЖИТЬ» С РОССИЕЙ, КАК БЕЛАРУСЬ

Отечественную энергетику ждут перемены. Они пройдут под девизом «все новое – не успевшее забыться старое». Дважды премьерство Виктора Януковича было еще в текущем десятилетии и ознаменовалось внедрением, развитием и совершенствованием непрозрачных схем торговли газом.

Вероятно, сейчас произойдет ренессанс. Конечно, вряд ли стоит говорить о прямой реанимации схем типа «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго». Но в определенной модификации и с определенной долей модернизации эти схемы будут реанимированы. Дело не в том, что этого будет хотеть группа Фирташа, которая составляет одну из опорных конструкций команды Януковича. Этого будут хотеть и их российские патроны. Ведь украинский газовый сектор после подписанных 19 января прошлого года контрактов представляет весьма серьезный интерес для российского Газпрома, который рассматривает Украину как своеобразный компенсаторный механизм тех затрат, которые несет Газпром на европейских рынках. Поэтому здесь будет продолжаться та же линия – на выполнение контрактов, подписанных Юлией Тимошенко (что бы там сейчас не заявляли в команде Януковича).

Если произойдет воцарение этой группы во власти, скорее всего, последует заявление такого содержания: мы почитали контракты и ужаснулись, но их придется выполнять, потому что договоры должны выполняться. Конечно, они могут предпринять попытку смягчить ценовую политику Газпрома, но максимум, чего они смогут добиться, это не столь интенсивного роста цен. Но и это маловероятно, поскольку надо будет менять положение контракта, где зафиксирована привязка цены газа к цене нефти. Цена нефти меняется, но сейчас она держится на уровне 70–80 долларов за баррель, является достаточно высокой и это устраивает Газпром. В обмен на обещание удержания («нероста») цены на газ, российская сторона может потребовать создания консорциума по управлению ГТС в том варианте, который она это видит. И это совпадает с теми намерениями, которые декларировались командой Януковича.

Напомню, что в 2006 году цена на газ имени Ющенко–Ивченко–Плачкова составляла 95 долларов за тысячу кубометров. Когда в августе 2006 года правительство Еханурова сменили на правительство Януковича, то переговорный процесс между Украиной и Россией, который прошел под эгидой Януковича, принес не обещанное снижение цены на газ, а рост до 130 долларов. А на упреки команда Януковича отвечала: могло быть и больше.

Вряд ли сегодня ситуация изменится. Тем более что политическая лояльность Януковича к России вовсе не является гарантией экономических преференций в цене на газ. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на соседнюю Беларусь, которая реализует максимально лояльный политический курс. Выполнив все условиях России по участию в различных формах интеграции, имея союзное государство Россия – Беларусь, таможенный союз, содействуя российской военной политике в регионе, – Беларусь имеет те же проблемы в экономической сфере, что и Украина. Политические уступки со стороны Беларуси уже воспринимаются Россией как нечто само собой разумеющееся, а экономические преференции Россия сейчас дать не в состоянии. В этом году она будет вынуждена прибегнуть к масштабным внешним заимствованиям. Так что, видимо, белорусские корни Януковича дают себя знать – и белорусская модель будет переноситься в Украину.

Ну а что касается заявления Януковича о присоединении к Норд Стриму… Ничего в государственный бюджет Украина не получит от такой откровенно глупой идеи. Но много кто с этого поимеет доходы на личный счет. Януковичу и его подельникам, очевидно, нравятся схемы газового бизнеса, где фигурирует швейцарский кантон Цуг. Проект «Норд Стрим» реализуется компанией, зарегистрированной вовсе не в Германии или России, а там же, где и приснопамятное «РосУкрЭнерго» – в Цуге. Кстати, и офис «Южного потока» находится там же. Так что у Януковичу есть еще возможность выдать идею и о присоединении к «Южному потоку».

Что касается атомного сектора, то в случае победы Януковича, скорее всего, следует ожидать замораживания проектов, связанных с созданием собственного неполного ядерно-топливного цикла. А если он и будет создаваться, то это будет российская модель: обогащение урана будет проводиться в России – в Ангарском горно-химическом комбинате. Здесь просто меняется непосредственная зависимость на более опосредованную зависимость. С одной стороны, будет построен завод по фабрикации тепловыделяющих сборок. Мы будем гордиться тем, что такой проект реализован. А ключевой элемент будет находиться на территории другого государства. От которого мы зависим.

Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы (Россия):

ГАЗПРОМ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в энергетической политике в случае прихода к власти Тимошенко или Януковича.

В атомной энергетике вероятно продолжение сотрудничества с ТВЕЛом как основным поставщиком топливных сборок для украинских АЭС. И мне кажется, что основным проектом может стать строительство совместного предприятия по производству сборок на территории Украины и возможность выхода продукции этого предприятия на рынки третьих стран.

Что касается газовых вопросов, то есть некая объективная реальность, с которой придется считаться любому Президенту Украины. Первое – это то, что и «Северный» и «Южный» потоки будут построены. Второе: никакого альтернативного источника газа для Украины не будет, поскольку Россия подписала договор с Туркменистаном, и все объемы туркменского газа законтрактованы тремя странами (Иран, Китай и Россия), свободных объемов газа, альтернативных российскому, сегодня нет. И если Янукович говорит об изменениях формулы цены в наших контрактах, то соответственно должны быть какие-то встречные движения со стороны Украины. Как вариант создание ГТС, прямой доступ Газпрома на рынки Украины. Сейчас дочка Газпрома покупает газ у Нафтогаза, и у Газпрома нет никакого конкурентного преимущества. Если же будет возможность прямого доступа Газпрома на рынок Украины, минуя Нафтогаз, это будет интересно и позволит снизить цену на газ. Еще возможна совместная игра на внешних рынках, тема с разработкой шельфа Черного моря. Круг вопросов для торга широкий. Но уже никаких посредников на рынке, никакой маржи и добавленной стоимости вне Газпрома не будет.

Тимошенко или Бойко – что лучше? У обоих свои плюсы и свои минусы. Я бы не преувеличивал уступчивость Бойко России. Юрий Бойко – очень жесткий переговорщик, способный торговаться. При Тимошенко Россия получила гораздо более комфортные условия и очень хорошую формулу цены на газ. Мы подписали в прошлом году выгодный для себя контракт. Не знаю, подписал ли бы такой контракт Бойко. Плюс Юрия Бойко для России в его предсказуемости, понятности и несклонности к театральным эффектам. У Тимошенко для России своя проблема: ее непредсказуемость, постоянная смена правил игры. Ну как так – сначала подписать газовый контракт на одиннадцать лет, а потом поехать в Брюссель и подписать декларацию, которая прямо противоречит этому контракту? Вы спрашиваете, какая России разница, с кем Украина модернизирует ГТС, если Украина аккуратно платит? Но в самой декларации по модернизации озвучено разделение НАКа, выделение из него транспортной составляющей. А это противоречит договору, поскольку у нас субъект договора – это Нафтогаз. Если НАК – покупатель, то он и транспортировщик. А разделение на два субъекта противоречит контракту. Так что непредсказуемость Тимошенко напрягает Россию.

Опрашивала Маша Мищенко