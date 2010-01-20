Из Украины в Грузию депортировали «вора в законе» Гизо Галльского

Сегодня из аэропорта «Борисполь» рейсовым самолетом в Тбилиси был депортирован «вор в законе» Гизо КАРДАВА с запретом на въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

14 января работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали Г.КАРДАВУ, известного в криминальных кругах по кличке "Гизо Галльский". Он ранее неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений на территории Грузии и России.

По словам В.БЕДРИКИВСКОГО, Г.КАРДАВА находился на территории Украины нелегально, занимался квалифицированными видами вымогательства и пытался установить контроль за дельцами теневого бизнеса, находившимися ранее под влиянием известного "вора в законе" по кличке "Антимоз", который на территории Украины контролировал деятельность бизнес-структур и имел широкий круг коррумпированных связей. Последний был экстрадирован в мае прошлого года.