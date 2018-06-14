Кому отдадут голоса избирателей Тигипко, Яценюка и других?

Осталось 20 дней до второго тура президентских выборов. Несмотря на уверенность, которую демонстрируют оба штаба кандидатов в президенты, их ждут две недели тяжелой борьбы за голоса. За кого будет голосовать во втором туре электорат Тигипко, Яценюка, Ющенко, Симоненко, Литвина? Прогнозируют эксперты.

Тарас Черновил, народный депутат ЗА ТИГИПКО ГОЛОСОВАЛИ ДУМАЮЩИЕ ЛЮДИ, НЕДОВОЛЬНЫЕ АЗАРОВЩИНОЙ И НЫНЕШНИМ ПРЕССИНГОМ

Ориентация избирателя Яценюка больше совпадает с направлением Тимошенко. Поэтому думаю, что часть избирателей Яценюка, особенно обиженные выпадами, направленными против него, не пойдут голосовать, другие – отдадут голоса за Тимошенко. Вопрос в том, насколько сможет Юлия Владимировна мобилизовать этих избирателей в свою поддержку.

Что касается избирателей Тигипко – это очень специфическая категория. Это люди, которые в 2004 году преимущественно голосовали за Виктора Януковича и которые раньше поддерживали его политическую силу, но в определенный период захотели с ней попрощаться (в результате определенных трансформаций, происшедших внутри партии, очень серьезных негативных перемен, случившихся с лидером) и сознательно сделали иной выбор. Это достаточно интеллигентные, думающие люди, которые на сегодня не готовы считать кого-то своим кумиром. Особую роль будут играть избирателе Тигипко на Юге Украины и на Днепропетровщине.

Это, как правило, техническая интеллигенция и бизнес, люди, недовольные ни прежней азаровщиной, ни нынешним налоговым прессингом. Они не воспринимают популизма, на них не влияют ни януковичевское “улучшение жизни уже сегодня”, ни Юлина Тигрюля. В отличие от классических избирателей, так называемого “твердого электората” Тимошенко или Януковича, этот избиратель воспринимает своего кандидата не как кумира, а как партнера. Если Тимошенко сумеет сработаться с ними как с партнерами, представить им позиции, которые их заинтересуют, она может взять голоса Тигипко не только в Центре и на Западе Украины, но и пару решающих процентов на Востоке. В этот раз судьба выборов будет решаться не в Центре Украины, а на Юге.

Должен измениться ход избирательной кампании. В первом туре кандидаты агитировали за себя, как правило, по принципу: “Голосуй за нас – потому что мы белые и пушистые, а они – плохие и злые”. Но так можно влиять только на свой твердый электорат. А на чужих избирателей, принадлежащих к категории так называемого мягкого электората, так влиять нельзя. Если будет продуманная избирательная кампания, то у Юлии Владимировны есть много шансов выиграть. Потому что эти люди уже у Януковича были, и они от него ушли.

Литвин разрушил свой электорат полностью. Люди, которые сейчас голосовали за Литвина, – это не совсем литвиновский классический электорат. Те заявления о “едином экономическом пространстве”, о том, что родину и землю не продают, и т.д., оттолкнули от него село, и он фактически его потерял. Больше такого понятия, как классический литвиновский электорат, нет. Если они пойдут на парламентские досрочные выборы – это будет самый страшный провал для Литвина за всю его историю.

Михаил Погребинский, политолог ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА КАНДИДАТОВ – МОБИЛИЗОВАТЬ СВОЙ ЭЛЕКТОРАТ И НЕ ИСПУГАТЬ ЧУЖОЙ

Результаты второго тура будут зависеть не только от того, кому отдадут голоса избиратели Тигипко, Яценюка или других кандидатов, а еще и от того, насколько активным будет электоральное поле, как активно придут избиратели на участки на Востоке, Юге, Западе и Центре. Мы привыкли к неистовой активности на Галичине. Сейчас ее нет. Поэтому здесь большая проблема у Тимошенко мобилизировать избирателей.

Также для нее возникает проблема противоречия между целью обеспечить высокую явку на Западе и получить голоса таких кандидатов, как Тигипко и Яценюк. Чтобы мобилизовать людей в Западной Украине, их нужно очень напугать Януковичем: если вы не придете – придут “донецкие” и “будет всем конец”. Но если пойти таким путем, то можно потерять голоса таких умеренных кандидатов, как Тигипко и Яценюк. За них голосовали люди, которые точно не поверят басне о “конце”. Они будут скорее напуганы Тимошенко и проголосуют за Януковича. Как справится с этим противоречием команда Тимошенко – неизвестно. Здесь нужная тонкая игра. Потому что потенциально это может быть ее электорат, поскольку они избрали Тигипко, а не Януковича. Хотя живут в Днепропетровске, Одессе, Харькове. Тимошенко должна показать: приходите ко мне, я не такая страшная, как кажется на первый взгляд.

Есть данные опросов общественного мнения, которое мы проводили раньше. Мы спрашивали людей: если во втором туре ваш кандидат не пройдет, за кого вы будете голосовать? Почти все, кто голосовал за Ющенко, будут голосовать за Тимошенко и почти все они пойдут на выборы. Аналогичная ситуация с Тягнибоком и Костенко. Сознательных людей не нужно особо убеждать. Треть избирателей Яценюка вообще не пойдут на выборы, около 20 процентов будут голосовать за Януковича и около 50 – отдадут свои голоса Тимошенко. 20 процентов тигипковцев на выборы не пойдут, около трети проголосуют за Тимошенко и 50 процентов – за Януковича. Чуть больше избирателей Литвина будут голосовать за Януковича, чем за Тимошенко. Если все посчитать, то выйдет, что Янукович победит. Если бы выборы были сегодня, победу одержал бы Янукович.

Но это были две недели назад. Как избиратели думают сегодня – неизвестно. Люди меняют мнение, особенно по таким тонким вещам. Сейчас они прислушиваются ко всему, что слышат по телевидению, на них влияет, за кого будут голосовать их соседи, друзья и т.д. Как они будут вести себя через три недели, будет зависеть в большей степени от того, что будет происходить в этот период. Главная проблема кандидатов – мобилизовав свой электорат, не испугать чужой.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАНУ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ?

Экзит-пол ICTV содержал вопрос: за кого вы будете голосовать во втором туре. Раздел голосов приблизительно такой: электорат Ющенко 83% – за Тимошенко, 56% избирателей Тигипко – за Януковича. Около 80% избирателей Яценюка отдадут свои голоса за Тимошенко. Коммунисты, почти 90%, будут голосовать за Януковича. В среднем 44% проголосуют за Януковича и 37% – за Тимошенко. Это по результатам опроса в рамках экзит-пола ICTV.

Почему-то сейчас никто не говорит о показателях национального экзит-пола. Вы видели, как Тимошенко пыталась замутить воду, мол, пять экзит-полов неправильные, данные ЦИК неправильные, данные международных наблюдателей неправильные, а правильный только национальный экзит-пол (дававший преимущество Януковича над Тимошенко в 4 процента. – Авт.). Сколько шума было! И об этом факте все молчат. А об этом нужно говорить, в первую очередь для того, чтобы экзит-полы не использовали в качестве политическое оружия, как это делалось в 2004 году и что делается сейчас руками Тимошенко и Турчинова. А представьте, если такое же будет во время второго тура...

Почти 7-процентный разрыв между Януковчием и Тимошенко во втором туре – это серьезно. Но шансы у Тимошенко есть. Очень много зависит от самих кандидатов, от их активности и конструктивной политики, которую они предложат избирателям.

Олег Покальчук, социальный психолог ЭЛЕКТОРАТ ТИГИПКО НЕ ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ

Голоса Тигипко могут ни к кому не перейти. Уровень доверия его электората к нему достаточно высок, это сознательная группа людей. И избиратели Тигипко не пойдут голосовать во втором туре вообще. “Переток” голосов Тигипко будет в пределах 1–2 процентов, не больше. Мои знакомые, которые голосовали за него, не идут на выборы. Голоса Яценюка частично отойдут к Тимошенко, а частично – ни за кого, потому что эти люди тоже не будут голосовать. Литвиновцы – это, в сущности, такой электорат, как у Яценюка и Тигипко, просто более сельский. Они тоже могут ни за кого не проголосовать.

В этой избирательной кампании сформированы электоральные группы достаточно стойкие. На второй тур выборов пойдут только те, кто действительно знают, за кого хотят голосовать. В первом туре они голосовали не за тенденцию, а за своего лидера... Потому ситуацию может изменить лишь явка на выборы.

Денис Богуш, политтехнолог НИ ТИМОШЕНКО, НИ ЯНУКОВИЧ НЕ ЗНАЮТ, ВЫИГРЫВАЮТ ЛИ

Социология дает возможность просчитать, сколько голосов в процентах отойдут от Тигипко или Яценюка к Тимошенко или Януковичу. Но сюда добавляются и другие факторы. Что скажут своим избирателям Тигипко и Яценюк?

Результат Тигипко прогнозируем. Во-первых, он имел потенциал еще со времен Кучмы. Это был тот кандидат, на кого можно было сделать ставку тогда, и он бы выиграл выборы 2004 года. Но он заигрался с Януковичем – не вышло (возглавлял избирательный штаб во время кампании 2004 года, но оставил должность после второго тура. – Авт.). И сейчас он пытался реализовать тот потенциал. Во-вторых, его воспринимают как молодого Януковича. Он является альтернативой Януковичу на Востоке: экономист, простой, сильный, нравится женщинам...

Большинство голосов Тигипко отойдут Януковичу. От Яценюка, наоборот, – к Тимошенко. У него основной электорат – на Западе. Большинство тех, кто голосовал за Ющенко, тоже отдадут голоса за Тимошенко. Почти весь электорат Симоненко поддержит Януковича. Сторонники Литвина ближе к Тимошенко – это преимущественно сельские люди, а в селе больше поддерживают Юлию Владимировну. Но голосов Литвина не так много, чтобы они куда-то отходили.

Как сейчас действуют лагеря обоих кандидатов, – берут карту и смотрят на результаты голосования по регионам. В “своих” регионах их задача – мобилизовать свой электорат, во “вражеских” – сорвать выборы. Отработаны целые схемы фальсификаций.

Особенностью этих выборов в том, что ни Тимошенко, ни Янукович не знают, выигрывают ли. Намного больше шансов, конечно, у Януковича. Но на 100 процентов никто сказать не может, что он победит.

Опрашивала Анна Ященко