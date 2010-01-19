У Киева уже нет денег на похороны одиноких людей из интернатов?

С начала 2010 года пять Киевских интернатов для пожилых людей, в которых постоянно проживает свыше 3,5 тыс. одиноких жителей, не имеют денег для захоронения умерших.

Об этом сообщает пресс-служба депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете со ссылкой на члена фракции Алексея ДАВЫДЕНКО.

Депутаты БЮТ отмечают, что коммунальное предприятие «Спецкомбинат ПКБО», который занимается организацией таких захоронений, отказывается работать в долг. В то же время, КГГА денег захоронение пожилых и социально незащищенных жителей столицы, проживающих в интернатах, не выделяет.

«Как это не цинично звучит, но Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не интересуют мертвые бабушки и дедушки, ведь они уже не являются избирателями. Еще полгода назад он обещал этим пенсионерам икру ложками и ананасы, а теперь не может найти несколько тысяч гривен, чтобы похоронить одинокого человека», - заявил А.ДАВЫДЕНКО.

По информации депутата, в столичных домах-интернатах для пожилых людей ежегодно умирает около 300 человек. Стоимость захоронения одного человека составляет 2 тис.760 грн., то есть общая сумма, необходимая по этой статье расходов, - около 800 тыс. грн. в год.

«На первый взгляд кажется абсурдом, что Киевская городская администрация не платит своему же коммунальному предприятию, а те, в свою очередь, отказывается работать в долг. Но такая критическая ситуация сложилась после того, как «молодая команда» мэра отдала все кладбища и коммунальные предприятия ритуальной отрасли Киева в руки бизнес-дельцов, для которых деньги однозначно более приоритетны, нежели социальные обязательства», - выразил убеждение А.ДАВЫДЕНКО.

Депутаты БЮТ в Киевсовете обращаются к мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, должностным лицам КГГА с требованием немедленно решить вопрос с организацией захоронений одиноких пожилых жителей интернатных заведений г. Киева.