Партия регионов отвоёвывает плацдармы методично, тотально и последовательно

Экс-председатель Верховной Рады Украины, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине правоохранительная система „является инструментом тех, кто может давать команду давить на других”. Об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН факты массовых увольнений руководителей УМВС на местах новым руководством МВД Украины.

По словам В.ЛИТВИНА, „когда завершилась помаранчевая революция с ее великими завоеваниями, тогда начали освобождать людей от должностей без разбора”, он был один из немногих, кто „публично выступал против политических чисток в Украине”.

Сегодня, отметил В.ЛИТВИН, изменилась ситуация: “пришла другая политическая сила, которая без громких лозунгов и крика, методически, тотально и последовательно отвоевывает плацдармы и осваивает власть”.

Поэтому, считает он, теперь „возникло интересное явление: за что боролись - то и получили”. Впрочем, по убеждению председателя Народной партии, „эта практика была недостойной тогда, недостойна она и сейчас”.

По мнению В.ЛИТВИНА, такое большое внимание и власть и мы уделяем смене руководителей правоохранительных ведомств, потому что все прекрасно понимают, что власть в большинстве случаев руководствуется не законом. Как считает В.ЛИТВИН, “пусть бы они менялись каждый день, но мы бы знали, что есть закон. Если человек закон не нарушает и справляется с обязанностями – какая тогда разница кто там работает и кто где-то стал шерифом?”.

По его убеждению, должен работать принцип профессионализма и закон должен защищать людей: „Иначе завтра опять к власти придут другие и поставят новых генералов. То куда же девать два предыдущих поколения генералов?”.

Поэтому, отмечает В.ЛИТВИН, проблема лежит намного глубже: у нас правоохранительная система рассматривается как инструмент тех, кто может давать команду давить на других. “И именно в этом есть большая опасность, потому что потом страшно будет выйти на улицу, и бояться, если не за себя, то за своих детей”, - добавил он.