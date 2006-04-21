В Киеве раскрыт еще один ”элита-центр”

В Киеве работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины разоблачили преступную группу в составе пяти местных жителей, которые на протяжении 2005-2006 годов занимались мошенничеством на рынке недвижимости.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, участники группы через агентства недвижимости находили желающих приобрести объекты недвижимости в центральных районах Киева и вводили их в заблуждение, сообщая, что могут на выгодных для граждан условиях заключить от их имени соглашения с известным строительным предприятием столицы по инвестированию строительства.

Используя поддельные документы упомянутого предприятия, преступная группа путем обмана завладела денежными средствами граждан в сумме 2 млн. дол. Организатор группы задержан.

Следственным отделом Печерского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса Украины.