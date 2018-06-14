Тимошенко демонстрировала веру в Национальный экзит-пол и уверенность в победе

Группка людей поднимали бокал за двух «фаворитов», ни одному из которых в общем-то нельзя доверять страну, и за то, чтобы страна выжила..

На брифинге после объявления экзит-пола Тимошенко в своем превосходном кремовом платье демонстрировала неустрашимость и веру в свою победу. И даже при том, что остальные экзит-полы показывали преимущество Януковича почти в десять процентов, а Сергей Тигипко практически через пятнадцать минут после обнародования экзит-полов, сказал, что во втором туре никому голоса своих избирателей отдавать не собирается и на его поддержку рассчитывать не стоит. Зачем волноваться, если, по мнению Тимошенко, «все остальные экзит-полы проплачены», а «людям, которым нравится Тигипко, никогда не понравится Янукович».

Всем кандидатам последовал призыв… Я мысленно восхищалась стройностью и красотой посыла. Об искренности не говорю, кто же не поверит прямому взгляду честных глаз Юлии Владимировны. Вот послушайте, это поэзия предвыборного жанра: «Я понимаю тех, кто голосовал за Яценюка и Тигипко. Они хотят перемен. И я приведу страну к этим переменам. Я понимаю тех, кто голосовал за Ющенко, они хотят, чтобы политика и вектор, который выбрал Ющенко, были необратимы. И они будут необратимы. Я приглашаю всех кандидатов, я – открыта к переговорам». Когда ее спросили, что именно, какие посты она пообещает своим будущим переговорщикам за поддержку во втором туре, Юлия Владимировна серьезно ответила: «Как что? Я обещаю им реализацию их избирательных программ, разве этого мало? Они должны присоединиться, если действительно хотят тех перемен для страны, о которых говорят в своих программах».

Пару слов об обстановке в пресс-центре кандидата в Президенты Юлии Тимошенко. Отель «Хаят» – это модное место на Софиевской площади, где проходят деловые встречи. Ничего удивительного, что там проходили заседания штаба Юлии Владимировны и размещался ее пресс-центр. Угощение там – все на уровне – просто дипломатический прием небедной страны по случаю независимости. Простим такие затраты, на выборы приехали многие сотни журналистов – из Германии, Великобритании, Испании, наблюдатели из Польши, видела даже одного известного французского дипломата. Официально он давать комментарии отказался («Извините, сегодня мы просто наблюдаем»), но мы договорились, что позже встретимся. А пока мы обсудили с ним бютовское негодование по поводу голосования на дому. Напомним, что Юлия Владимировна за день до выборов озаботилась тем, что готовятся массовые фальсификации, и фальсифицировать, по ее версии, должны были главным образом за счет голосующих «надомников». Вчера среди ночи решением админсуда их обязали голосовать только в том случае, если они предъявят членам комиссии медицинскую справку. Я в разговоре с дипломатом посетовала, что БЮТ с Тимошенко сами виноваты, что вышла неразбериха с механизмом голосования на дому. Поскольку они вместе с «регионалами» в июле прошлого года влезли в старый закон о выборах президента и внесли соответствующие правки. Мой собеседник грустно покачал головой, сказав, что Венецианская комиссия сделала свои неутешительные выводы об упомянутом законе, но в общем наша страна доросла до честных выборов, это уже третья кампания, которая проходит без вопиющих нарушений…

В маленькой «трапезной комнате», которая предшествовала залу для брифингов, где непрестанно подавались блюда, лилось вино, а на отдельном столе стояли кондитерские изделия и мороженое, – поначалу возникли своеобразные клубы по симпатиям. Советник-посланник посольства РФ Всеволод Лоскутов стоял в кругу российских журналистов.

– Господин Лоскутов, кого из кандидатов вы поздравили – Тимошенко или Януковича? – поинтересовалась я.

– Видел обоих, но с чем поздравлять, это же первый тур? Пока мы просто наблюдаем…

Если неудобные вопросы и звучат, то в основном из уст иностранных коллег. Но я думаю, что, несмотря на высказанные ими опасения по поводу авторитаризма Тимошенко, они уедут в хорошем расположении духа и исполненные веры в европейскость Тимошенко. Потому что общение им даровал Григорий Немыря. Англоязычный вице-премьер был главным спикером от Тимошенко для иностранных изданий. Немырю обступили иностранцы.

Те, кто считался сторонниками Ющенко, обсудили, как бестолково прошла его кампания, так хотелось, чтобы он набрал семь-восемь процентов.

Тут я увидела Александра Волкова. Бывший советник Кучмы, не так давно снова присоединился к команде Юлии Тимошенко.

– Александр Николаевич, какие прогнозы на второй тур?

– Полная и безоговорочная победа Тимошенко.

– А вы не боитесь ее победы? Ее ведь называют ядерной энергией.

– А вы не боитесь победы Януковича? – в тон мне спросил Волков.

Что говорила Юлия Владимировна на брифинге, повторять не буду, это все видели по телевизору. Мы попытались задать вопрос. Спросили, не передумает ли она проводить референдум по поводу того, каким будет государственное устройство, и в какую страну будет ее первый визит, если ей повезет и она выиграет выборы (так и спросила, если повезет). Юлия Владимировна долго отвечала, как она обо всем будет советоваться с народом, если придет к власти. Но про первый визит умолчала. Для общения у журналистов было время между двумя брифингами – самой Юлии Владимировны и заключительным словом главой ее избирательного штаба Александром Турчиновым, который сказал, что следующим Президентом будет, несомненно, Тимошенко.

Выйдя в вестибюль, увидела там Евгению Тимошенко. Она приехала поздравить маму и ждала лифт.

В вестибюле, где пили кофе и вино на посошок, стояла группка коллег. Они поднимали бокал за двух «фаворитов», ни одному из которых в общем-то нельзя доверять страну, и за то, чтобы страна выжила – как в случае прихода одного, так и в случае победы второго. Я первый раз взяла бокал: грех за такое не выпить. Потом мы обговорили вероятность досрочных парламентских выборов, единодушно сошлись на том, что ни Янукович, ни Тимошенко досрочных парламентских выборов скорее всего не захотят, поскольку им будет сложно работать с новыми фракциями: тягнибоками-тигипко-гриценко. Тут на лестнице появился Виктор Небоженко, политолог, который в эту кампанию считается приближенным к Тимошенко.

Услышав, что мы выпиваем «за двух людей, которым в общем-то невозможно доверить страну», он тост забраковал. Предложил выпить за умных и обаятельных женщин. Кого он имел в виду?

– Виктор Сергеевич, а что будет дальше? Ну, победит Юлия Владимировна – ей хватит нынешних полномочий? или она все остальные себе президентскими указами вернет?

– Не думаю, что указами. Но думаю, будут приниматься серьезные волевые решения.

Маша Мищенко