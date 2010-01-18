В Свердловске Луганской области бюллетени считают при свете коногонок

01:41, 18 января 2010
Политика
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Милиция расследует отключения света

В помещении окружной избирательной комиссии № 112 (город Свердловск, Луганская область) произошло отключение электричества.

По словам главы Свердловского избирательного штаба  Юлии Тимошенко Людмилы  Шкред, первый раз темнота наступила в 21:30, затем электричество ненадолго появилось. «Десять минут назад комиссию снова отключили. С чем это связано и сколько нам сидеть без света, не знаю», - сказала Людмила Шкред.

Члены окружной комиссии сейчас работают при свете шахтерских коногонок. 

Как сообщают в луганском штабе БЮТ,  сегодня целый день Свердловск периодически остается без света. После отключения электричества в местном штабе кандидата Юлии Тимошенко в 21:00 лампочки зажглись только спустя три часа.

Аналогичные проблемы сегодня были на 3 городских и 4 сельских избирательных участках. По словам членов комиссии, это сделало невозможным подсчет голосов и вызывает опасения за сохранность бюллетеней. На участках присутствовала милиция, которая отрабатывает версию о намеренном подрыве кабеля.

 

 

 

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