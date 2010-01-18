В Свердловске Луганской области бюллетени считают при свете коногонок

В помещении окружной избирательной комиссии № 112 (город Свердловск, Луганская область) произошло отключение электричества.

По словам главы Свердловского избирательного штаба Юлии Тимошенко Людмилы Шкред, первый раз темнота наступила в 21:30, затем электричество ненадолго появилось. «Десять минут назад комиссию снова отключили. С чем это связано и сколько нам сидеть без света, не знаю», - сказала Людмила Шкред.

Члены окружной комиссии сейчас работают при свете шахтерских коногонок.

Как сообщают в луганском штабе БЮТ, сегодня целый день Свердловск периодически остается без света. После отключения электричества в местном штабе кандидата Юлии Тимошенко в 21:00 лампочки зажглись только спустя три часа.

Аналогичные проблемы сегодня были на 3 городских и 4 сельских избирательных участках. По словам членов комиссии, это сделало невозможным подсчет голосов и вызывает опасения за сохранность бюллетеней. На участках присутствовала милиция, которая отрабатывает версию о намеренном подрыве кабеля.