Янукович уже объявил конкурс на должность министра по вопросам ТЭК
"Не имеет значения, как его фамилия"
Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что поддержит на должность министра топлива и энергетики кандидатуру профессионала, который будет способен договориться о снижении цены на российский газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в своем пресс-центре в Киеве.
«Если найдется руководитель, не имеет значения, как его фамилия, который решит вопрос снижения цены на российский газ хотя бы до уровня Беларуси, возможно, немножечко выше, тот и будет министром. Я такую кандидатуру буду поддерживать», - пояснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.
Он уточнил, что это должен быть человек, который способен эффективно и профессионально работать.