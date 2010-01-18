Янукович уже объявил конкурс на должность министра по вопросам ТЭК

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что поддержит на должность министра топлива и энергетики кандидатуру профессионала, который будет способен договориться о снижении цены на российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в своем пресс-центре в Киеве.

«Если найдется руководитель, не имеет значения, как его фамилия, который решит вопрос снижения цены на российский газ хотя бы до уровня Беларуси, возможно, немножечко выше, тот и будет министром. Я такую кандидатуру буду поддерживать», - пояснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.

Он уточнил, что это должен быть человек, который способен эффективно и профессионально работать.