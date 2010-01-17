Человек без документов претендует на включение в состав избиркома

В Виннице сегодня появился человек, который без каких-либо документов претендует на включение в состав избирательной комиссии в округе № 11.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель отделения Комитета избирателей Украины в Винницкой области Владислав ТЕЛЕНЬ.

По его словам, возникла конфликтная ситуация по вопросу замены члена одной из избирательных комиссий. «Появился член комиссии от кандидата ПРОТЫВСИХ. В комиссию окружную поступил какой-то звонок, кажется, из ЦИК, сказали, что приедет человек, он приехал - никаких документов официальных, хотя бы постановление ЦИК с мокрой печатью предъявить, он не смог», - заметил В.ТЕЛЕНЬ.

Поэтому, по его словам, комиссия отказалась признавать его полномочия до тех пор, пока он не предоставит хоть какой-либо понятный документ, «либо это будет по факсу из ЦИК, либо он привезет документ с мокрой печатью, что его действительно включили в состав окружной комиссии 11-го округа». «Пока он, скажем так, в подвешенном состоянии», - добавил В.ТЕЛЕНЬ.